Huawei、グローバル向けインテリジェント公共サービスソリューションと深圳市竜崗区AI＋公共サービス実証拠点を発表

スペイン・バルセロナ、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- MWCバルセロナ2026（MWC Barcelona 2026）において、Huawei Government Public Services Digitalization BUは「グローバルAI＋公共サービスサミット（Global AI+ Public Service Summit）」を開催しました。世界各国の政府機関およびパートナーが参加し、公共サービスの発展動向について議論するとともに、AIを活用した変革に関する実践事例を共有しました。イベント期間中、Huaweiはグローバル向け公共サービスソリューション（Global Public Services Solution）および深圳市竜崗区AI＋公共サービス・グローバル実証拠点（Shenzhen Longgang AI+ Public Service Global Demonstration Site）を発表しました。さらに、HuaweiはGlobal Public Service Ecosystem Allianceを発足しました。

グローバルAI＋公共サービスサミット（Global AI+ Public Service Summit）において、UNIDOのデジタルトランスフォーメーションおよびAI担当責任者であるJason Slater氏は次のように述べました。「AI活用型の取り組みは公共サービスの発展を後押しします。効果的なデジタル政府の構築は、単にテクノロジーを導入することではなく、包摂的で市民中心型かつ相互運用可能なシステムを構築することにあります。」

サミットでは、Saeed Xia氏がHuawei Global Public Service Solutionを発表しました。同氏は、世界的な発展格差およびデジタル格差が依然として存在しており、公共サービスは利便性の低さ、満足度の低さ、ユーザー体験の不十分さといった課題に直面していると強調しました。政府のデジタル化を加速させることは、国際的な影響力、ガバナンス能力、および満足度の向上に向けた重要な鍵です。本ソリューションは、「1つのデジタル基盤＋1つのインテリジェントプラットフォーム＋Nの業界アプリ」というアーキテクチャに基づいています。サービス項目の連携調整、機能の連携、プロセスの簡素化を通じて、ユースケース中心の効率的かつ高品質な公共サービスを提供します。業務とデータを基盤として、利便性が高く高品質なデータサービスを提供し、イノベーションを促進します。最終的には、「Chat-to-Process」機能、スマートな意思決定、高効率な処理を備えたインテリジェントなシステムを構築します。



タイのMDES副事務次官であるChomparee Chompurat氏は、次のように述べました。「タイは、強固な『Cloud First』インフラ、責任あるAI統合、そしてグローバルな官民パートナーシップを活用することで、AIを活用したインテリジェント政府への移行を加速させています。これにより、安全で市民中心のサービスを提供するとともに、ASEANにおける信頼できるデジタルハブとしての地位確立を目指しています。」

AGETICのエグゼクティブディレクターであるCarlos Eduardo Rodrigo Prado氏は、電子政府の成果と進展を共有するとともに、戦略的な青写真および主要施策を概説し、デジタル政府、デジタル国家、そして包摂的なスマートサービスの新時代に向けたビジョンを提示しました。Rodrigo Paz大統領が提唱した「ボリビアから世界へ、世界からボリビアへ（Bolivia to the World and the World to Bolivia）」というビジョンのもと、同国はデジタル変革を推進しています。

NextcloudのグローバルセールスディレクターであるBilgin Semiz氏は、Huawei Cloudを基盤としてNextcloudが安全かつコンプライアンスに対応したエンタープライズ向けコラボレーション・プラットフォームをどのように構築したかを紹介しました。

顧客代表者らは、AIインフラハブ、公共サービスの将来計画、国家のデジタル変革などのテーマについて、自国における実践的な経験とビジョンを共有しました。

イベントでは、深圳市竜崗区政府サービスセンターとHuaweiが共同で「深圳市竜崗区AI＋公共サービス・グローバル実証拠点（Shenzhen Longgang AI+ Public Service Global Demonstration Site）」を発表しました。深圳市竜崗区政府のベストプラクティスを基に、このショーケースでは、区、街道、コミュニティ、キャンパスの4つのレベルを連携させた統合運用モデルを紹介しています。この「AI＋公共サービス（AI+ Public Service）」アプローチは、顕著な成果を上げています。LLMを活用したインテリジェントなカスタマーサービスシステムは、ホットライン、サービス窓口、セルフサービス資源を深く統合し、マルチチャネルの連携を実現することで、ホットラインの接続率98％を達成しました。さらに、「AI＋インテリジェント認証（AI+ Intelligent Verification）」において、統合承認ハブによりインテリジェント審査の精度が95％以上に向上しました。



最後に、HuaweiはGlobal Public Service Ecosystem Allianceの発足を主導しました。このアライアンスは、業界のリソースを結集し、AIを活用した公共サービスの世界的な導入および普及を加速させることを目的としています。iSSTech、Linewell、Seeyon、Digihail、Nextcloud、SAINS、Nexconnなどの公共サービス分野のパートナー企業の代表者が出席し、同アライアンスの発足を見届けました。Huaweiは、同アライアンスをプラットフォームとして活用し、世界中のパートナーと緊密に連携しながら、デジタル時代における公共サービスの「ブルーオーシャン」を共同で開拓していくと述べました。

