W杯2026へ――日本人向けアウェイ観戦サポートサービス「AwayBro」Web版を正式公開渡航準備・開催都市ガイド・スタジアム情報・eSIM・保険・航空券比較・観戦仲間コミュニティまで網羅。W杯2026に加え、Jリーグのアウェイ観戦にも対応。海外リーグ展開も視野に。■ サービス概要2026年に開催されるFIFAワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ）を控え、海外でサッカーを観戦する日本人向けのサポートサービス「AwayBro（アウェイブロ）」のWeb版（ https://awaybro.com ）を正式公開しました。AwayBroは、「サッカーを現地に観に行く日本人」に特化した国内唯一のサービスです。これまで海外観戦では、航空券・ホテル・保険・eSIM・スタジアム情報・現地治安・交通手段など、複数のサイトを横断して調べなければならない煩雑さがありました。AwayBroはこれらの情報を一つに統合し、観戦旅行の準備から現地での行動までをワンストップでサポートします。■ 主な機能・W杯2026 開催都市ガイド ― 全16開催都市の治安・交通・気候・おすすめエリアを網羅・スタジアム情報 ― 座席ガイド、アクセス、持ち込みルール、周辺施設を掲載・渡航準備チェックリスト ― パスポート・ESTA・保険・eSIMなど必要な準備を一覧管理・航空券・ホテル比較導線 ― 主要予約サイトへの比較リンクを集約・eSIM／海外保険導線 ― 観戦旅行に最適なプランへ直接アクセス・観戦仲間コミュニティ ― スレッド形式で観戦者同士が情報交換・仲間探し・現地フレーズ集 ― 英語・スペイン語の実用フレーズをカタカナ読み付きで収録■ Jリーグのアウェイ観戦にも対応AwayBroはW杯だけでなく、Jリーグのアウェイ観戦にも対応しています。国内アウェイ遠征に必要なスタジアムアクセス情報や周辺ガイドを提供しており、今後さらに機能を拡充予定です。将来的には海外リーグの観戦サポートも視野に入れ、「サッカー観戦旅行」をトータルで支えるサービスを目指しています。■ 開発の背景2026年W杯は史上初の3カ国共催となり、日本からの渡航者は過去最多が見込まれます。一方で、アメリカ・カナダ・メキシコの広大な国土を移動しながらの観戦は、情報収集の負担が大きく、特に初めて海外観戦をする方にとってはハードルが高いのが現状です。AwayBroは、こうした観戦者の不安や手間を解消し、2026年W杯やアウェイ観戦旅を"人生最高の観戦体験"にすることを目標に開発を進めています。■ 今後の展開現在、サービスの開発加速・サーバー強化・現地情報収集・コミュニティ機能強化を目的としたクラウドファンディングをCAMPFIREにて実施中です。クラウドファンディングページ: https://camp-fire.jp/projects/930539/view■ サービス情報サービス名: AwayBro（アウェイブロ ）URL: https://awaybro.com対応: Web（スマートフォン・PC対応 ）／ネイティブアプリ開発中利用料金: 基本無料カテゴリ: スポーツ・旅行■ 本件に関するお問い合わせ先AwayBroWeb: https://awaybro.comEmail: mail@awaybro.com