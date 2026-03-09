Viettel SolutionsとAduna Global、MWC 2026にてネットワークAPIパートナーシップを締結





バルセロナ（スペイン）, 2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 本日、ベトナム最大の通信事業者Viettel Group傘下のViettel Solutions（VTS）と世界各国の主要な通信キャリアが参加する合弁会社Aduna Globalはバルセロナで開催される展示会「モバイルワールドコングレス（Mobile World Congress、MWC）2026」にて、ネットワークAPIサービスの枠組み合意を発表しました。

今回の合意により、Viettel SolutionsはAdunaと提携し、ネットワークAPIの実装に向けたロードマップを策定します。これにより、企業や開発者が一貫性のある拡張可能なモデルを通じ、複数市場にまたがる高度なネットワーク機能に簡単にアクセス可能な枠組みが確立されます。このようなAPIは、世界中の通信事業者が協力して推進する「GSMA Open Gatewayイニシアチブ」の下で開発されており、CAMARA標準に準拠し、ベトナムのデータ保護法およびサイバーセキュリティ法を厳守しつつ、取引の安全性、詐欺検知、デジタル・アイデンティティの有効化といったユースケースを想定しています。



Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions; Mr. Nguyen Trong Tinh, Vice Director of Strategy Division of Viettel Group; Mr. Anthony Bar



Viettel Solutionsの最高経営責任者代理、Nguyen Dang Trien氏のコメント：

「これは、企業やパートナーに信頼性の高いデジタルサービスを提供し、世界各国における事業展開を通じて顧客体験を向上する能力の強化に向けた重要な措置です。」

Adunaの最高経営責任者、Anthony Bartolo氏のコメント：

「Viettelの規模と国際市場での確固たる地位により、拡大を続ける当社のエコシステムにとって大きな追加要素となります。今後は、同社と手を携えてGSMA Open Gatewayのビジョンを推進し、世界各国の通信事業者が安全かつ相互運用可能な方法でネットワークAPIの活用を実現していく所存です」。

調印式はバルセロナで開催されたMWC 2026の期間中に行われ、両社の正式権限を持つ代表者が契約を締結しました。

Viettel Solutionsについて

Viettelグループ傘下企業のViettel Business Solutions Corporationは、同国のデジタル変革を推進するパイオニア企業です。政府、企業、地域社会がデジタル技術を活用することで、効率性を高め、ウェルビーイングを推進することを使命としており、主要な業界向けで10年以上の経験に裏打ちされた包括的なICTソリューションを提供しています。強力な基盤と財力を活用して、組織、企業、市民向けにビッグデータ、AI、IoT、クラウド、ブロックチェーンといったIndustry 4.0の中核技術を提供しています。また、接続された、データ主導の、顧客を重視したデジタル社会構築に向けて、世界各国およびベトナム国内の大手技術プロバイダーと提携しています。詳細情報https://solutions.viettel.vn/en.

Adunaについて

Aduna は、世界各国の通信事業者とスウェーデンの通信機器大手Ericsson社による画期的なベンチャー企業であり、共通のネットワークApplication Programming Interfaces（API）を通じて、全世界の開発者がネットワークを最大限に活用し、イノベーションを加速できるようにすることを使命としています。提携会社には、AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、KDDI、Orang、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizonおよび、Vodafoneが含まれます。Adunaの開発者向け提携プラットフォームには、Google Cloud、Infobip、Sinch、Vonageなどがあります。同社は、GSMAと Linux Foundationが推進するCAMARAオープンソースプロジェクトに基づく統合プラットフォームにおいて、世界各国の通信事業者のネットワークAPIを組み合わせることで、協業の促進、ユーザー体験の向上、産業の成長を促進を行い、標準化プラットフォームを提供しています。ネットワークAPIとAdunaの詳細については、adunaglobal.comをご覧ください。

Signing of agreement - Viettel and Aduna Global: Mr. Anthony Bartolo, CEO of Aduna Global; Rita Mokbel, CEO of Ericsson Vietnam; Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions



