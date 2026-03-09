



東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）eスポーツ道場につきまして、好評につき第二弾を開場します。

eスポーツ道場は、70歳以上のシニア世代の方々を対象として、ゲームに「太鼓の達人」を使い、毎回楽しく語り合いながら仲間をつくり、認知症を予防することを目的に2025年度から開始した事業です。

週１回３ヶ月程度、継続的に行うことによって認知予防に効果的と言われているため、できるだけ継続して参加することをお勧めします。

■eスポーツ道場について

開催日程：2026/ 5/13（水）、5/20（水）、5/27（水）、6/3（水）、6/10（水）、6/17（水）、6/24（水）、

7/1（水）、7/8（水）、7/15（水）

開催時間：各回13時30分～15時30分

場所：東京情報大学４号館１階先端データ科学研究センター

対象：70歳以上で軽い体操が可能な方

参加費：無料

募集人数：20名程度

■お申し込みURL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEeyFJDX2BYxG2mOBZsWUVKXGbq2Vfrhnaf3-vrPE4Px1Zw/viewform

■eスポーツ道場実施背景

東京情報大学では、eスポーツを活用した介護予防の研究に従事しています。eスポーツは高齢者の方々の認知症予防に役立つことが分かってきているため、地域の高齢者の方々の認知症予防に取り組むとともに、孤独・孤立の問題解決にも資するために実施します。