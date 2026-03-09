Huawei、次世代FANソリューションを発表

AIがスマートホームのコネクティビティを強化

スペイン、バルセロナ、2026年3月7日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の期間中、Huaweiは 「AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth 」をテーマに ISP Industry Forumを開催しました。Huaweiはこのイベントで、AIと全光技術を駆使してインテリジェントな世界でグローバルISPのコアネットワーク機能を構築し、新たなビジネスの可能性を引き出すことを目指す次世代FANソリューションを発表しました。



York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech



「2025年まで、AIはコンセプトから大規模なデプロイメントへと移行し、ISP業界を根本的に変革してきました」と、Huaweiのバイスプレジデント兼ISP＆メディアBU担当CEOのYork Yueは開会のスピーチで述べました。「内部的には、ネットワークの自動化、インテリジェンス、運用効率を促進し、外部的には、より価値の高いB2Bサービスや新たな収益化モデルを実現します 。」Yueはまた、ISPは果断に行動し、AIを中核戦略に組み込み、インテリジェントな世界における持続可能な成長を獲得できるよう位置づけなければならないと強調しました。

AI + 全光技術によるホーム・ブロードバンド：次世代スマートホームの構築

スマートホームには、クラウドゲーム、8K UHDビデオストリーミング、遠隔会議などさまざまなアプリケーションがあります。これらにより、家庭用ブロードバンドの料金、安定性、O&M効率に対する要求が高くなっています。これに対処するために、Huaweiは次世代FANソリューションを発表しました。AIを中核とし、デバイス・エッジ・クラウド連携アーキテクチャ上に構築された本ソリューションは、インテリジェントなスケジューリング、コネクティビティ、サービス、O&Mを特徴とする包括的なサービスシステムを提供します 。ユーザー体験を向上させることで、ISPが新たな成長の可能性を探るのを支援することを目的としています。



Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution



ホームコネクティビティでは、次世代FANソリューションはHuaweiのOptiXstar EGシリーズONTを使用し、 以下の3つのインテリジェント機能を提供します：

1. インテリジェントな接続性：この機能により、周波数帯域間の自動切り替えが可能になり、 Wi-Fi 7 2,000Mbpsを超える速度を実現し、クラウドゲームや8K UHDビデオストリーミングのような要求の厳しいタスクに対して、家庭全体をカバーし、シームレスなパフォーマンスを提供します。

2. インテリジェントなサービス： Wi-Fiは AIアルゴリズムと統合され、室内の状況を正確に把握し、ホームセキュリティを保護します。

3. インテリジェントなO&M：自己診断機能と自己最適化機能により、デバイスが自動的に障害を検出し、よりスムーズで効率的なネットワーク・パフォーマンスを実現します。

ホームサービスの認識については、AI主導のトラフィック管理を特徴とするMA5800TシリーズOLTを使用し、カスタマイズされたSLA保証でさまざまなスマートサービス専用のネットワークパスを提供します。これにより、ヘルスケア、エンターテインメント、遠隔会議のシナリオなど、多様なアプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

本ソリューションは、あらゆるシナリオでスマートホーム体験を向上させます。本ソリューションにより、ISPが市場で際立つことができると同時に、ユーザー・ロイヤルティとビジネス価値を高めることができます。

AIと共存する：ISPの新しいインテリジェントな未来を実現する

AIと通信ネットワークの深い融合は、産業のイノベーションと進歩の中心的な原動力として台頭してきました。家庭用ブロードバンドとエンタープライズネットワークのインテリジェントな変革は、極めて重要な局面を迎えています。

「AIはISP業界を再形成し、B2HとB2Bの両分野でサービスの成長を促進しています」と、HuaweiのICTマーケティング＆ソリューションセールス部門最高技術責任者（CTO）のHuang Dachuanは述べています。「AI端末は2030年までに広く普及するでしょう。また、インテリジェントでレジリエントなネットワークは、O&Mの効率とユーザー体験を大幅に向上させます。」Huangによると、Huaweiはインテリジェントな世界のためのISPネットワーク・アーキテクチャを導入しました。「このアーキテクチャは、DC-OXC（Data Center Optical Cross-Connect）、SRv6（Segment Routing over IPv6）、OXC（Optical Cross-Connect）などの技術により、AIクラウドDC、光アクセス、IPトランスポート機能を統合しています。家族のヘルスケア、スマートホーム、インテリジェントなO&Mなどのシナリオを強化し、顧客がインテリジェントなサービス変革を達成できるよう支援します。 」と、Huangは述べています。

Huaweiは、ICTインフラとスマート端末の世界的なリーディングベンダーとして、革新的な製品、ソリューション、サービスを120以上の国と地域の8,000以上のISPに提供しています。Huaweiは今後もAIとネットワーク統合を推進し、世界の顧客やパートナーと協力して、家庭用ブロードバンドとエンタープライズ・ネットワークのインテリジェント・アップグレードを加速していきます。同社は、あらゆる家庭や産業にAIを導入し、将来のインテリジェント時代に向けた強力なデジタル基盤を構築することを目指しています。

HuaweiのISP向けデジタル・インテリジェント・ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください： https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

（日本語リリース：クライアント提供）

