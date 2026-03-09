橋梁用伸縮装置メーカー・株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、名古屋高速道路公社の発注工事において、鋼床版の橋梁に対応したハイブリッドジョイント『NCS-40』の施工を、2025年11月に完了いたしました。『NCS-40』は、鋼床版特有の構造に対応するために開発された、名古屋高速道路専用仕様の橋梁用伸縮装置です。

鋼床版特有の構造に対応する専用設計

都市高速道路では、軽量化・薄型化の観点から、鋼床版の橋梁が多く採用されています。一般的な橋梁では舗装の下に厚いコンクリート床版がありますが、鋼床版の橋梁では舗装直下が“鋼材”である点が特徴です。

一方で、鋼床版の橋梁は温度変化や交通による伸縮の挙動が大きく、ジョイント部には高い追従性と耐久性が必要です。また、ジョイントの設置にあたっては「舗装内に収まる形状」「ひずみや振動への高耐性」「鋼床版へ確実に固定できる構造」など、複合的な性能条件を満たさなければなりません。

従来品を改良し、止水性と耐久性を向上

『NCS-40』は、新技術として従来品からの改良点があります。まず、伸縮を担うゴム部の形状を、従来のV字型から余裕を持たせたM字型へと改良。橋軸直角方向の力に対する追従性を高めることで、ゴムの切断リスクを低減しました。さらに、高い柔軟性により固定ボルトへ伝わる反力も抑制する構造です。

加えて、ゴムの設置位置を天端より低くすることで、タイヤとの接触を回避し、摩耗リスクを低減。ゴムと鋼床版の接合にはプレス加硫接着（金型を使用して一体成型する工法）を採用し、止水性と耐久性の向上を図っています。

本製品は、名古屋高速道路公社が定める疲労載荷試験（耐久性15年以上）に合格し、改良された各技術が評価されたことで、今回の採用へと至っております。現在、各技術は同公社が認定する「新技術」として登録申請中です。

幅広いラインナップでコスト最適化にも貢献

当社は、車道用・歩道用・縦目地用・鋼床版用など多様な橋梁用伸縮装置を製造しています。伸縮量600mmの大型ジョイントから20mmの小規模ジョイントまで幅広く展開。さらに、伸縮量を10mmずつ刻んだ製品ラインナップにより合理的な設計を可能にし、コストの最適化にも貢献しています。

各発注者の基準に準拠。市場対応力を強みに！

『NCS-40』は名古屋高速道路専用仕様であり、適用箇所は限定的です。しかしながら、発注者ごとの細かなニーズや特殊な条件に応える技術力・対応力こそが、クリテック工業の強みの一つであると考えています。本施工は、こうした当社の市場対応力を体現するプロジェクトとなりました。当社の製品は、国土交通省、地方自治体、NEXCO、各都市高速道路など、発注者ごとの設計・品質基準に準拠しております。都市高速道路においては、名古屋高速道路だけでなく、首都高速、阪神高速、広島高速、北九州高速、福岡高速など、各都市高速道路の仕様に応じて納入しています。

橋梁の老朽化が進むなか、橋梁用伸縮装置には耐久性やメンテナンスの容易さ、ライフサイクルコストなど総合的な性能が求められています。当社は今後も、多様な条件に対応した製品開発を進め、安全で持続可能な社会インフラの実現に向けて尽力してまいります。

本リリースに関するお問い合わせや取材のご依頼は、下記までお願いいたします。

■お問い合わせ先

株式会社クリテック工業 広報担当：水野TEL：03-5403-7373E-mail：info@cretec.jp

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一気通貫で請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

●会社名：株式会社クリテック工業●所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F●代表者：代表取締役社長 若林勇二●設立： 1996年12月●事業内容： 土木・建設業 橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、 橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工●HP：https://cretec.jp/

