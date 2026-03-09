株式会社エス・アール・ケー（本社：静岡県沼津市、代表取締役：下山昇一）は、現役医師（抗加齢医学会専門医）と睡眠コンサルタントによるW監修のもと、肝臓ケア成分と休息サポート成分を配合したハイブリッドサプリメント『肝臓エキス＋GABA』 を、2026年3月よりAmazon.co.jpにて販売開始予定です。本製品は、「飲み会の翌日がつらい」「寝ても疲れが取れない」といった現代人の複合的な悩みに着目。肝臓へのアプローチだけでなく、回復に欠かせない睡眠の質にも着目することで、翌朝のスッキリ感をサポートする新しいコンセプトのサプリメントです。

■ 開発背景

肝臓ケアは「睡眠」とセットで考える時代へ外食や飲酒の機会が多い方や、生活リズムが不規則な方にとって、「翌朝に残る疲労感」は大きな悩みです。従来のウコンやシジミなどの肝臓ケアサプリは、肝臓の栄養補給には優れているものの、「体の回復に重要な睡眠」までサポートする製品は多くありませんでした。そこで同社は専門家の知見を取り入れ、肝臓ケア × 休息サポートという新しい発想のサプリメントを開発しました。

■ 『肝臓エキス＋GABA』4つの特徴

1．信頼のW監修

■医学博士・抗加齢医学会専門医：広重祐先生■睡眠コンサルタント・スキンケアスペシャリスト：福光佳奈子氏2名の専門家が監修し、肝臓ケアと休息サポートの相乗効果を重視して設計されています。

2．肝臓ケア成分を高配合（1日2粒）

肝臓エキス 100mgウコン（クルクミン） 90mgオルニチン 34mg（シジミ約120個分相当）飲食習慣の多い方のコンディション維持をサポートします。

3．休息サポート成分を贅沢配合

GABA 100mgベネトロン（ラフマエキス）アミノ酸20種類夜の休息をサポートし、翌朝のスッキリ感を目指します。

4．国内GMP認定工場で製造

原料受け入れから製造・出荷まで、国内GMP認定工場で品質管理を徹底しています。

■ こんな方におすすめ・飲み会の翌日がつらい方・外食や夜の付き合いが多い方・生活リズムが不規則な方・寝ても疲れが取れない方・ぐっすり眠れた感じがしない方

■ 商品概要商品名：肝臓エキス＋GABA内容量：60粒（約30日分）目安：1日2粒主な成分（2粒あたり）肝臓エキス 100mgGABA 100mgビタミンC 100mgウコン（クルクミン） 90mgオルニチン 34mg販売開始予定：2026年3月販売場所：Amazon.co.jp■ 会社概要会社名：株式会社エス・アール・ケー代表者：下山 昇一所在地：〒410-0022静岡県沼津市大岡3184-6同社は、エビデンスに基づいたサプリメント開発を通じて、健康的な生活をサポートする商品を提供しています。■ 本件に関するお問い合わせ株式会社エス・アール・ケー担当：下山E-mails-r-k-ss@ma.tnc.ne.jp