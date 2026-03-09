有限会社劇団アルファー主催、『俺ン家』ー大家族物語ーが2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月19日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttp://gekidan-alpha.com正月に、大家一族が集った。死んだはずのおやじまで⁉大奮闘の三日間。「現代の家族の在り方、人の生き様に物申す！」涙と笑いの大家族物語。

あらすじ

大家よしお（72歳）は空を見上げている。「青い空だ！うん・・明日は元日の空はもっと青い！」買い物袋を大量に抱えた大家ゆきお（70歳）が傍に立ち、「何呑気なことを・・行くよ！みんな待っているんだから」「男、70歳過ぎて・・なぜ俺たちが買い物を・・・ウーン」そこに現れたのは30年前に死んだ二人の父親・大家貞夫であった。正月に、大家一族20名が集まり、大奮闘の三日間。「現代の家族の在り方、人の生き様に物申す！」涙と笑いの大家族物語。

公演概要

劇団アルファー プロデュース公演 vol.50『俺ン家』ー大家族物語ー公演期間：2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月19日 (日)会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）■出演者 大門正明 洲矢新吾 隈本吉成 清水良太郎 大澤としみつ（MiTEY）和田幾子 三井麻琴 安藤和美 髙峰 華 平河富士雄 中尾レイ♠ 萱沼貴恵♥浅原功多 牧野信孝 海北麻衣 千川陽子 トミナガココロ 小川穂歌♠ 西島悠希♥一ノ瀬ナノ♠ 百瀬愛莉♥ 髙橋昭広 KATHRYN 山本修平 根本陽生■スタッフ 作・演出 時風静恵美術/和田守剛 照明/土田照明事務所 照明OP/佐藤綾美 音楽/山本真央 演出助手/大貫ユキコ舞台監督/和田守剛 写真撮影/武重到 映像撮影/井出直樹 宣伝美術/比田井彩歌 音響/伊藤香織 大道具/劇団アルファー 小道具/伊瑠珈 衣装/川島永子 キャスティングプロデューサー/赤尾マーサ制作/吉見未有 企画/㈲劇団アルファー/川渕志津子■公演スケジュール 4月15日(水) 13：00♥／18：30♠4月16日(木) 13：00♠／18：30♥4月17日(金) 13：00♥／18：30♠4月18日(土) 13：00♠／18：30♥4月19日(日) 12：00♥／16：30♠※開演45分前受付開始。30分前より開場いたします。※小学生未満のお子様はご入場頂けません■チケット料金Ｓ席：7,500円（中央席 パンフレット付）Ａ席：6,000円＜カンフェティ会員割引＞Ａ席 6,000円 → 5,000円！（全席指定・税込）

