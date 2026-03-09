リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、横浜市とJA横浜の連携イベントとして、2026年3月20日(金)・21日(土)に、横浜市×JA横浜×農体験リアル謎解きゲーム「ベジタブル・クエストを制覇せよ！～野菜嫌いの魔法使いからの挑戦状～」を開催します。

このイベントは、横浜のベイエリアを舞台に、RPGの世界観を楽しみながら海沿いの4施設を巡る、参加者体験型のリアル謎解きゲームです。2025年10月の初開催時には、アンケート回答者の約9割(88.5％)が「次回作があれば参加したい」と回答するなど、非常に高い評価をいただきました。この反響を受け、みなとみらいの臨海部を歩きながら買い物や食事を楽しめる「BAY WALK MARKET 2026」の開催に合わせて、親子で一緒に楽しめるコンテンツとして復刻開催を決定しました。物語は、野菜嫌いの魔法使いによって野菜たちが消えてしまった横浜のまちで、健康の妖精・ウェルと“ベジタブル・クエスト”に挑むという内容で展開します。登場人物との会話や各施設・エリアの特色にちなんだ謎解きのほか、アイテムの獲得やレベルアップの演出など、RPGの主人公さながらの体験が楽しめます。親子で遊びながら野菜について知り、親しみを持つきっかけになることを期待しています。

イベント内容

「謎解きキット(冊子)」を手に、謎を解く手がかりを探しながら、横浜赤レンガ倉庫・MARINE & WALK YOKOHAMA・横浜ハンマーヘッド・DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設を巡ります。参加者は物語に沿って、まちの人々の困りごとを解決したり、アイテムでレベルアップしたりしながら、消えてしまった野菜たちを取り戻す冒険に挑みます。また、謎を解くと、思わず「へぇ、そうなんだ」と感じる野菜の豆知識を紹介するコラムが登場し、遊びながら楽しく学べる仕掛けにもなっています。さらに、ゲームをクリアした方には、もれなく全員に「ラディッシュ栽培セット」をプレゼント(会場内での種まき体験も可能)。ご家庭に持ち帰ってからも、親子で育てる時間をお楽しみいただけます。

【参考】10月開催時の参加者の声 (一部抜粋)

・謎解きのレベルが絶妙！小学校低学年の子どもが「自分だけで解けた！」と喜んでいました。・野菜を食べて主人公が成長する演出に、子どもが目をキラキラさせて楽しんでいました！・初めて訪れましたが、のどかで過ごしやすかった。地域の施設や店舗を知る良いきっかけにもなった。・みなとみらいのいろんな場所を見られて楽しかった！歩くのにちょうど良いボリューム感でもあった。・最後に景品(栽培セット)がもらえたのが嬉しかった。家でも食育が続けられて素晴らしい！・謎解きが楽しく、ストーリーの中で野菜をゲットできる体験も新鮮だった。

参加方法・進め方 (※謎の解答にスマートフォンを使用します)

イベントへのお申込みは、JA横浜が運営するポータルサイト「やるじゃん横浜収穫体験パーク」にて、事前にお申込み・ご予約ください。参加日当日は、横浜赤レンガパーク内の特設テントまたは横浜ハンマーヘッド2階の受付にて、スマートフォン等で「お申し込み・ご予約受付完了メールの画面」をご提示のうえ、「謎解きキット」と引き換えてください。キットを受け取ったら、ゲーム専用のLINEアカウントを友だち登録することでゲームがスタートします。ストーリーの進行や登場人物との会話はLINE上で展開され、参加者は謎を解く手がかりを探しながら、会場内を自由に探索します。キットにある情報と見つけた手がかりをあわせて謎を解き進め、最後の謎に解答するとゲームクリアとなります。なお、今回のイベントで巡る4つのエリアは、自由な順番で巡ることができるため、お好きなエリアから始めたり、買い物や食事の予定に合わせて進めたりと、ご自身のペースでご参加いただけます。

＜用語補足＞

https://nazoxnazo.com/event/jayokohama/

・BAY WALK MARKETとは

横浜みなとみらい新港地区の臨海部に面する横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設を結ぶ横浜みなとみらい新港地区の水際プロムナード一帯で開催されるマーケットイベントです。海沿いの開放的な空間でお散歩をしながら楽しめるマーケットとして、横浜のベイエリアを代表する恒例イベントとして親しまれています。

・リアル謎解きゲーム

参加者の「ひらめき」が鍵となる体験型ゲームイベントです。頭と身体を使い、次々現れる謎や暗号を解くことでゲームストーリーが展開します。物語の世界に入り込み、自分が一人のキャラクターとしてストーリーを進める「主人公体験」が人気を集めています。

・NAZO×NAZO劇団

リアル謎解きゲームの企画制作を専門とする株式会社ハレガケのオリジナルブランドです。「大人が安心してはしゃげる物語世界」を大切にしており、遊園地や百貨店など、様々な場所で参加者が物語に「没入」し、インパクトある「主人公体験」ができるイベントを制作しています。

＜ゲームストーリー＞

横浜みなとみらいで行われているBAY WALK MARKETに遊びに来たあなた。「誰か助けて！」声の主は小さい妖精！？「魔法使いから野菜を取り戻してほしい！」クエストをこなしレベルアップし、魔法使いに立ち向かおう！

横浜市×JA横浜×農体験リアル謎解きゲーム「ベジタブル・クエストを制覇せよ！～野菜嫌いの魔法使いからの挑戦状～」

日程：2026年3月20日(金)・21日(土)開催時間：11:00～17:00 (最終受付：15:00)受付場所：横浜赤レンガパーク内特設テント／横浜ハンマーヘッド2階想定プレイ時間：90～120分程度(移動時間含む)謎解きキット(税込)：1,100円購入・参加方法：イベントへのお申込みは、JA横浜が運営するポータルサイト「やるじゃん横浜収穫体験パーク」にて事前にお申込み・ご予約ください(※数量限定・当日予約も可能)。キットを受け取った後は、ゲーム専用のLINEアカウントを友だち登録することで参加できます。ご予約はこちらから：https://yarujan-yokohama.jp/会場：横浜みなとみらい新港地区(横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAMDOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD)受付場所の住所・アクセス：＜横浜赤レンガパーク内特設テント＞住所：〒231-0001神奈川県横浜市中区新港1-1アクセス：JR線・市営地下鉄「桜木町」駅 /「関内」駅より徒歩約15分みなとみらい線「馬車道」駅 /「日本大通り」駅より徒歩約6分「みなとみらい」駅より徒歩約12分※土・日・祝祭日は駐車場および周辺道路の渋滞が予想されるため、ご来館の際は公共交通機関の利用にご協力いただきますようお願いいたします。＜横浜ハンマーヘッド＞住所：〒231-0001神奈川県横浜市中区新港2-14-1アクセス：みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩10分 /「みなとみらい」駅より徒歩12分JR線「桜木町」駅より徒歩15分推奨環境：iOS版 iOS 17.0以上Android版 Android 10以上※LINEの推奨環境に準じます。詳しくは以下サイトをご確認ください。LINEの推奨環境について：https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433主催：JA横浜共催：横浜市企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 イベントについてのお問い合わせ窓口はこちら 】JA横浜 DX戦略室 担当：飛鳥(アスカ)・榎本(エノモト)Tel: 045-414-0008 (対応時間：09:00～16:00)【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

株式会社ハレガケ

https://nazoxnazo.com/event/jayokohama/https://ja-yokohama.or.jp/https://www.city.yokohama.lg.jp/

謎解きを使ったイベント企画制作を専門とする会社です(2013年設立)。リアルやオンラインのイベント制作をはじめ、自社商品開発・企業様向けサービスなども展開しています。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

https://nazotoki-plus.com/contact/https://nazotoki-plus.com/https://nazoxnazo.com/https://haregake.com/