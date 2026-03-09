アキレス株式会社(本社：東京都新宿区、社長：日景 一郎)は、シリーズ累計販売8,400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、雨天時などの使用を想定した防水設計に加え、夜間の視認性に配慮し踵(かかと)部分にリフレクターを搭載した新モデル2タイプを、2026年3月中旬より本格発売いたします。

また、“小さいサイズの防水モデルが欲しい”という声に対応し年少クラスのお子さまの足サイズに相当する16.0cmから新たにラインアップ。新入園・入学からアフタースクールまで、子どもたちの毎日の安心・安全に配慮し開発しました。





「瞬足」 26SS新商品 「リフレクター搭載防水モデル」









■「瞬足」 26SS新商品 「リフレクター搭載防水モデル」 製品概要

【商品名、色、メーカー希望小売価格、サイズ、重量】

瞬足 JC-249、黒(画像左)、5,390円(税込)、16.0～25.0cm(ハーフサイズあり：2E)、約170g(18.0cm時/片足)

瞬足 LC-855、マルチ(画像右)、5,390円(税込)、16.0～24.5cm(ハーフサイズあり：2E)、約170g(18.0cm時/片足)









「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と “ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト(足型)設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育(そくいく)思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8,400万足を突破しました。





今回の防水モデルは、接地面から4cmの耐水テストで6時間をクリアした当社独自の防水設計に加え、踵(かかと)部分にリフレクターを搭載し、夜間や薄暗い時間帯の視認性に配慮しています。特長は大きく3つ。





1. 独自の防水設計

接地面から4cmの耐水テストで6時間をクリアした当社独自の防水設計を採用しています。※完全防水ではありません／使用状況により水がしみる場合があります





2. リフレクター搭載

踵(かかと)部分にリフレクターを配置。車のライトなどの光を受けると反射し、夜間や薄暗い時間帯の視認性に配慮した設計です。





3. 瞬足の人気定番ソールを採用

軽さ・クッション性・グリップ性・耐久性をバランスよく備えた、≪瞬足 Hi-STANDARD(ハイスタンダード)≫シリーズのソールを採用。





新モデルは「瞬足 JC-249」と「瞬足 LC-855」の2タイプ5色展開。

メーカー希望小売価格は5,390円(税込)。靴幅は2E設計。サイズは防水モデルとしては新たに16.0cmからラインアップし、より小さなお子さまにも選びやすい展開としました。





「瞬足」 26SS新商品 「リフレクター搭載防水モデル」 外観









＜販売＞

全国の靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップ( https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku )など





＜ホームページ＞

【瞬足オフィシャルサイト】 https://www.syunsoku.jp/

【瞬足公式Instagram】 https://www.instagram.com/syunsoku_official/

【アキレスウェブショップ】 https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku

【アキレスシューズ公式X】 https://x.com/shoes_Achilles









■製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

TEL：0120-89-4192