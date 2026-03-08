【RORRY】Amazon「新生活セール」本番スタート！RORRY人気商品が最大50％OFF、さらに追加5％OFF以上のクーポンも配布！

ロリー・ジャパン株式会社

2026年3月6日（金）から3月09日（水）までの期間、Amazonにて「新生活セール本番」が開催されています。

これにあわせて、RORRY公式Amazonストアでは、モバイルバッテリーや充電スタンド、20種類以上の人気アイテムを対象に、10％OFF～最大50％OFFの特別セールを実施中です。

さらに、一部商品では追加10％~20％OFFクーポンもご利用いただけます。

本プレスリリースでは、春のお出かけや旅行シーズンに活躍する、

利便性と使いやすさを兼ね備えたRORRYの注目製品4点を厳選してご紹介いたします。



※クーポンのご利用期限は3月9日（月）23:59まで。本クーポンはセール割引との併用が可能です。

RORRY公式Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/rorry

販売情報

1、RORRY 12000mAh・巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/4qWRHFo (https://amzn.to/4qWRHFo)

・セール価格：\5,999→\55,99 (7%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYD3JJ

■12000mAh大容量:超大容量バッテリーを搭載し、iPhone 17なら約2回フル充電可能。動画視聴・SNS・ゲームなど電池消費が激しいシーンでも、1日以上使い続けられます。

■巻き取り式ケーブル:内蔵ケーブルは最大65cmまで伸ばして必要な長さだけ使える設計で、デスクでも移動中でも扱いやすく、使用後はワンタッチでスッキリ収納できます。

■レザー調の上品な質感:本体表面にはレザー調の質感を採用し、手に取るたびにやわらかさと上質感を感じられるデザインに仕上げました。LEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量を正確に確認可能です。

2、RORRY 「Palmgo（パームゴー）」USB-C端子一体型モバイルバッテリー

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P)

・セール価格：\5,699→\3,989 (40%OFF)

20%OFFクーポンコード：D52RORRY

■Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ケーブルレス革命:スマホに直接挿すだけで、iPhone17～15シリーズやAndroidスマホをケーブルレスでスピーディーに充電できます。

■ 大容量ながら手のひらサイズ：10000mAhの大容量を手のひらサイズで実現。

重さはわずか+50g（本体175g）で持ち運びも快適です。

■ 高級感のあるデザイン：レザー調の本体仕上げを採用し、指紋がつきにくい。

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用し、バッテリー残量をひと目で確認可能。

3、RORRY 4in1 10000mAhコンセント付きモバイルバッテリー



楽天リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL79QWXL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL79QWXL)

・セール価格：\3,599→\3,299(8%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYCB6JJ

■折りたたみ設計コンセント一体型:コンセントに直接差し込むだけで、モバイルバッテリー本体の充電と機器への給電が自由自在。

■10000mAh強力電源:大容量バッテリーを搭載しており、行や出張で電源が確保できない場所でも、安心して機器を使用できます。LEDディスプレイを搭載しており、バッテリーの残量が一目でわかります。

■4台同時充電:Type - CケーブルとLightningケーブルが内蔵されており、Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しており、最大 4 台の機器を同時に充電することが可能です！

充電と使用が便利になります。しっかりと360°までお好みの角度を自由に調整できます。

4、RORRY強化Ultra版 20000mAhモバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/488fDO8(https://amzn.to/488fDO8)

・セール価格：\6,980→\5,234 (25%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYD221

■20000mAhの大容量

iPhone17 なら約 4 回、Galaxy S25 なら約 3.5 回、MacBook なら約 1 回満充電できます。家族旅行やキャンプで電源不足に悩まされたり、出張で充電先を探すのに苦労したり、自然災害で停電に見舞われて複数のデバイスに給電できる大容量

■30W急速充電

内蔵Type-C ケーブルやType-C ポートは入出力ともに最大30W対応で、利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC（MacBook Air）などへの急速充電も可能です。

■Apple Watch 5Ｗ高速磁気充電 & パススルー充電対応

アApple Watch 専用の高速充電モジュールを搭載され、45分程度でバッテリーの残量が0％から80％になります。パススルー充電にも対応しておりますので、モバイルバッテリーを充電しながらApple Watchなども充電できます。

5、RORRY 2本巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー

Amazonリンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFMSDTLD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFMSDTLD)

・セール価格：\6,999→\4,285 (40%OFF)

5%OFFクーポンコード：RORRYD221

■5000mAh 大容量で一日中安心

スマホや小型デバイスをしっかり充電できる大容量で、外出先でも安心して使えます。

■10000mAh大容量

10000mAhの大容量で、iPhone 17を約1.8回、Apple Watch Series 11を約21回、AirPods 4を約13回フル充電できます。

■パススルー充電対応＆5台同時充電

複数の充電器やケーブルを用意する必要がなく、充電の手間と時間を大幅に節約できるのが特徴です。寝ている間に両方満充電できる。さらに、LightningとType-Cの内蔵ケーブルに加え、USB-C（30W）ポート・USB-A（15W）ポート・Apple Watchワイヤレス充電を搭載し、最大5台のデバイスを同時充電できます。

以上、Amazon「新生活セール 本番」にあわせて、この春の外出や旅行シーンにおすすめしたいRORRYの注目商品3点をご紹介しました。

RORRYはこれからも、皆さまの毎日をより便利で快適にする製品づくりを通じて、新しいライフスタイルをサポートしてまいります。

