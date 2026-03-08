新木宏典が観光アンバサダーを務める“丹波特化”のカレンダーブックを発売！「丹波市はめちゃくちゃええとこなんで、いつでもええから来てね」

株式会社東京ニュース通信社「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」の発売を記念したイベントが、3月8日（日）に開催。イベントの前に行われた会見に、新木宏典が登場した。「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

2.5次元というエンターテインメントを第一線で牽引し続けている新木宏典が、2026年4月始まりのカレンダーブックをリリース。2024年から観光アンバサダーを務める兵庫県丹波市とタッグを組んだ、“丹波特化”の新感覚カレンダーとなっている。

おすすめスポットや見どころが分かるコラム、豆知識も掲載

丹波市観光アンバサダーを務めて3年目に突入する新木の「1年を通して丹波市の魅力を届けられるようなものにしたい」という思いが詰まったカレンダーブック。「丹波の情報もたくさん入れていただいて見やすく作りました。僕は役者としての仕事もしているので、観劇の予定も組みながら『いつ丹波に遊びに行こうかな』ということが考えられるようなカレンダーになったと思います」と見どころを語った。

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

カレンダーブックには「STUDY TAMBA」と題し、月ごとに丹波市の豆知識を掲載しており、新木自身も「大体は知らなかった」と言うほど、詳細な知識を学ぶことができる。「丹波市で発見された恐竜化石は通称『丹波竜』と呼ばれていて、通称で覚えられている方が多くて。タンバティなんとかなんとか…。めちゃくちゃ難しい呪文みたいな名前で、とりあえず冒頭の“タンバ”だけは覚えられたんですけど」と会場を笑わせつつ、「覚えるのが難しいような正式名称（タンバティタニス・アミキティアエ）も書かれていたり、丹波市の顔になっている柏原駅は『国際花と緑の博覧会』の時の建物を使っていたりとか、住んでいても知らないような豆知識が多かったですね。僕自身も深くまでは知らないことがたくさん入っていたので、見ていてとても勉強になりました」と感心した様子。

丹波市の“冬の魅力”を熱弁

カレンダーブックの中で好きな季節を尋ねると、「個人的に好きなのは、冬」と回答。「丹波市は丹波大納言小豆、丹波の黒豆、丹波栗がすごく有名で、“食の秋”として観光していただける方々はたくさんいると思うので、丹波市で一番推せるシーズンは秋だと思う」としつつ、「（冬は）雲海が見やすいんですよね。僕も地元にいる時、初日の出を見に行ったら雲海を見ることができていたんです。雲の上にいるような感じで朝日を見ることができて、空気の乾いた秋後半から冬にかけてとても見やすいので、冬に行っていただけると。雪もちゃんと積もるので、冬らしさを味わえると思います」と明かした。

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

さらに、雲海が見られるスポットとして「丹波市長が毎日のように登っているのが、黒井城跡なんですよね。そこは結構な確率で見られます。もう1つ城跡があるんですが、それもカレンダーの豆知識のところに載っているので、ぜひチェックしていただきたいです。どこに登ったらどちら側の雲海が見られるのかというのもちゃんと豆知識に書いてあります」とアピールした。

観光アンバサダーとしての意気込みも

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

「丹波市を盛り上げていくために、観光協会の皆さんと打ち合わせをしている」という新木。「丹波市は1年通して四季折々の顔を見せてくれるすてきな市で、どの時期に行っても違う楽しみ方があるというのが魅力なのかなと考えているので、それを知ってもらうために、オールシーズンイベントに参加すべきなんだろうけれども、アンバサダーのみの仕事をするわけにもいかない。役者の仕事もしていなきゃ、アンバサダーとしての務めは果たせないということもありまして、行けていないシーズンやイベントがあったりするので、なるべく行って、知ってもらうきっかけを作っていきたいなと常々考えています」と前向きな姿勢を見せた。

“50歳までにすべてやりきる”役者としての覚悟

間もなく新年度を迎えるにあたって、俳優としての意気込みを聞くと「僕自身、もともと役者の仕事を50歳までにすべてやりきる覚悟でやる。人生100年時代だからこそ、倍速で生きて、通常よりも倍の濃さで生きていく。必死になって毎日を生きていくということをしない限り、僕は役者で居続けられないだろうなと思っていました」と告白。「50歳までにすべてやりきる覚悟で務めているので、もうあと数年。コロナ禍を経て、演劇の復興やあり方の変化はありましたし、僕自身、一人の役者が一生やり続けられるわけではなく、演劇界はいろんな役者が繋いでいって、ここまでの年数続いているエンタメだと思う」と持論を展開しつつ、「次世代の子たちに何をどう残していきたいのかということは考えながら、フィーリングや価値観、考え方の近い後輩たちには、僕が考えていることや思ったこと、気づけたことをすべて伝えて、後世に残していけるようにしたいです。今年もいろんな現場に行かせていただきますけど、1人でも僕の感性に近しくて、僕にインスピーションを向ける方がいらっしゃるのであれば、そういった方に僕の生き様や背中を見せていけたらいいなと思います」と演劇にかける熱い思いをあらわにした。

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

「50歳までにすべてやりきる」という目標についてきっかけを尋ねられると、「戦隊シリーズへの出演が終わった年に、役者を目指した時の姿と、25歳になった自分の立ち位置のズレがあまりにも大きかったんです。頑張っていたつもりだけど予定していたところまで行けていないという、自分のビジョンと現在地がズレすぎていて。このズレを埋めるためには、倍速以上で生きなきゃいけないなと思ったので、今から50歳までに全部やりきる覚悟で、心臓の脈打つ回数を打ち切る覚悟でやり切らないと、僕の目標は届かないなと思った」と明かし、「残せるだけ残して、いろんな人に会って、引き継いでくれる人と出会うきっかけを作るには、現場に入らないとできないなと思うので、ジャンル問わずいただけた仕事は、なるべく一つでも多く受けさせていただきたいなと考えています」とストイックな一面を見せた。

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

4月8日（水）からは、アガサ・クリスティが初めて描いた舞台戯曲「ブラック・コーヒー」に出演する新木。「アガサ・クリスティの作品には『検察側の証人』以来の参加になるので、『ブラック・コーヒー』を日本人が演じることができるというところですごくやりがいを感じています。ロンドンのお話で英国紳士を演じなければいけないので、そこの所作には難しさがあると思うんですけど、僕たちを通して日本人のお客様に見てもらった時に、アガサ・クリスティのミステリー作品というのはこんなにも面白いんだよというのを届けられるように、今みんなで頑張っています」と意気込んだ。

ファンへ向け“丹波方言”でメッセージ

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

最後に、会場から「丹波の言葉でメッセージを」とリクエストが。「僕、方言がそんなに得意ではなくて、地元にいる時から『お前関西弁下手やな』って言われていた人間なので、本当にできるかどうか分かりませんが…」と戸惑いつつも、「丹波市はめちゃくちゃええとこなんで、来てもらったらもう 1年中いつ来ても楽しいと思いますんで。春なら桜は咲くし、桜並木もあるし、夏ならスカイダイビング、秋なら食べ物がたくさんあるし、冬も寒さの中震えながら雲海を見ることもできると思うし、いつでもええから来てね」とにこやかにメッセージを残し、会見を締めくくった。

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」（東京ニュース通信社刊）

【商品概要】

「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04-2027.03」

●発売日 ： 2026年3月6日（金）＜好評発売中＞

●定 価 ： 3,300円

●発 売 ： 東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞