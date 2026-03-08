学校内フードパントリー事業が「第7回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞 奨励賞」を受賞

特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ

特定非営利活動法人 栃木県こども応援なないろ（所在地：栃木県宇都宮市、理事長：皆川純子）は、このたび当法人が実施する「学校内フードパントリー事業」が、第7回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞 奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

本事業は、学校という安心・安全な場において、必要とする生徒へ直接食料を届ける取り組みです。外部会場での配布とは異なり、学校内で実施することで心理的ハードルを下げ、支援を必要とする子どもたちへ確実に届けることを目的としています。

今回の受賞は、地域企業・学校・行政関係者の皆さまとの連携によって実現した取り組みが評価されたものと受け止めております。

学校内フードパントリーとは

学校内フードパントリーとは、地域企業から提供された廃棄予定食品を中学校・高校・大学などの校内で一斉に配布する取り組みです。

配布対象は在籍するすべての生徒とすることで、困窮家庭の子どもが特定されない仕組みとなっており、支援を受ける心理的ハードルを下げるモデルとして高い評価を得ています。

事業の特徴

・学校内で実施することで、支援対象者が安心して受け取れる環境を構築

・地域企業から提供された食品を活用し、食品ロス削減と子ども支援を両立

・学校・PTA・地域ボランティアと連携した持続可能な支援モデル

今後の展望

当法人では次年度、栃木県内全域での実装を目標に掲げ、行政・商工団体・地域企業との連携強化を進めてまいります。

単発の支援にとどまらず、「地域で子どもを支えるモデル」として持続可能な仕組みへと発展させていく所存です。

NPO法人栃木県こども応援なないろ 概要

所在地：栃木県宇都宮市東今泉2丁目3番30号

理事長：皆川純子

Instagram：https://www.instagram.com/nponanairo2021/

設立：2021年10月（法人化：2022年9月）

お問い合わせ先：nanaairo_office@tochigi-nanairo.net