ＴＶアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』特別号3月17日発売

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、テレビアニメ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」を総力特集したタブロイド、ＴＶアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』特別号を３月17日より一部のローソン店舗、アニメイト、ゲーマーズ、池袋P’PARCO3階の報知エンターテインメントマーケットで発売します。

「週刊少年サンデー」に連載中のひらかわあや氏の同名漫画を原作としたＴＶアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』は2025年７月～９月に放送。伝説の俳優・綾世昴を母に持つ男子高校生・綾世優が、転校先の才華学園で「三帝」と呼ばれる天才三姉妹の帝乃一輝・二琥・三和に出会い、姉妹の自宅で共同生活を始めたところから展開される物語は、ファンの心をひきつけ、話題となった。原作のコミックスは累計190万部を突破。18日には最新18巻も発売となります。

今回の特別号では、綾瀬優役・日向未南氏、三姉妹の長女である帝乃一輝役・天海由梨奈氏、次女の二琥役・古賀葵氏、三女の三和役・青山吉能氏へのインタビューを行いました。また、華やかでカラフルな画面や細やかな心理描写などクオリティーの高いアニメを作り出した監督の松林唯人氏とアニメーションプロデューサー・辻充仁氏にもこの作品に込めた熱い思いを語ってもらいました。さらに、キャラクターデザインを担当する井上裕亮氏とメインアニメーターの宮崎司氏には本作の作画現場についてうかがいました。

掲載イラストは本紙のための描き下ろし。特典には特大ポスターに加え、デジタル付録もついています。ＡＲ機能によってスマートフォンの画面上の優、一輝、二琥、三和の４人をお気に入りのものや風景と一緒に撮影して楽しむことができます。

テレビ放送されたアニメ内容を振り返ると同時に、作品の新たな魅力を知ることもできるファン必見の特別号です。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

【主な内容】

・作品とキャラクターの魅力

・制作会社「P.A.WORKS」紹介

・キャストインタビュー（日向未南氏、天海由梨奈氏、古賀葵氏、青山吉能氏）

・スタッフインタビュー（監督・松林唯人氏×アニメーションプロデューサー・辻充仁氏、キャラクターデザイン・井上裕亮氏×メインアニメーター・宮崎司氏）

【特別付録】

・デジタル付録（描き下ろしデジタルフォトフレーム）

・Ａ１サイズ描き下し特大ポスター

【販売概要】

商品名：ＴＶアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』特別号

発売日：2026年3月17日（※地域によって発売日が前後する場合があります）

体裁：タブロイド判１２ページオールカラー＋Ａ１サイズ特大ポスター

価格：1,000円（税込）

販売：一部のローソン店舗、アニメイト、ゲーマーズ、一部書店、「報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）」ＥＣサイトおよび実店舗（池袋・P'PARCO３階）

【報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M）とは】 https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。

▼スポーツ報知＿HOEM https://x.com/hochi_hoem

▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://x.com/hochi_comiket

【販売に関するお問い合わせ】

報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室 03・6831・1380（平日午前１１時～午後５時）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール ：pr1872@hochi.co.jp

(C)ひらかわあや／小学館／アニプレックス