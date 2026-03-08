【岡山大学】岡山大学総合技術部の石原すみれ技術専門職員が日本実験動物協会「協会会長奨励賞」を受賞

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部機器分析・動植物資源技術課の石原すみれ技術専門職員が、2026年2月14日に日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）において開催された公益社団法人日本実験動物協会主催の「第21回実験動物技術指導員研修会」において、「協会会長奨励賞」を受賞しました。



本賞は、同協会が認定している実験動物技術指導員を対象に、教育・認定事業において貢献した実験動物技術指導員を表彰するものです。今年度は、同協会の「実験動物技術指導員表彰規程」に基づき15人の実験動物技術指導員が受賞しました。



実験動物技術指導員は、実験動物技術の教育・普及に努め、実験動物技術者の資質を向上させ、実験動物技術の進展に貢献することを目的として、同協会が認定している専門資格です。石原技術専門職員は、2015年に実験動物技術準指導員、2017年に実験動物技術指導員として認定され、同協会が指定する特例認定大学での実習指導や教材の作成協力を行い、実験動物技術の教育・普及などに積極的に努めてきました。



今回の受賞について石原技術専門職員は、「本日の栄誉ある賞を賜り、誠に身に余る光栄に存じます。今後も実験動物技術指導員として、学内のみならず学外の皆さまにも貢献できるよう、技術の研鑽等に励んでまいります」と述べました。

また、総合技術部の本部長の佐藤法仁副理事・副学長・技術副総監・上級URAは、「石原技術専門職員の受賞、大変うれしく感じています。本学では技術職員を含めた全職員の『高度化』を強化推進しています。それぞれの専門性を磨くとともに、その高度な知から新しい価値を生み出すことのできるナレッジワーカーへと昇華できることが大切です。今後も職員のさまざまな挑戦を後押しできるように大学全体で努めていきます」とコメントしました。



本学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップ、高度化を図ることにより、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の研究・教育・臨床活動などのパートナーとして取り組みの強化を推進していきます。



今後も「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。

表彰式で日本実験動物協会の久和茂会長（左）と記念撮影する石原技術専門職員

表彰状

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

