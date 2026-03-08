【ダイアナ株式会社】DIANA featuring Kizuna AI　バーチャルタレントKizuna AI(キズナアイ)をプロモーションモデルに起用！

ダイアナ株式会社

「美足文化の創造に貢献します」を経営理念のミッションとしているダイアナ株式会社(本社

：東京都港区、代表取締役：高橋郁夫)はバーチャルタレントKizuna AI(キズナアイ)を起用した店頭プロモーションを期間限定で開催いたします。

2月26日にリリースしたNew Single『KAMACHO』の衣装に、ダイアナ株式会社のスニーカーブランド「＋diana(プラスダイアナ)」の大人気スニーカーを着用した撮り下ろしビジュアルを作成し、店頭やSNSで展開いたします。

また、期間中税込み\10,000以上お買い上げのお客様に先着で撮り下ろしビジュアルを使用したノベルティをプレゼントいたします。

ファッション、アート、カルチャーを融合させた都市型「ファッションビル」パルコ店舗、他限定店舗にて展開いたします。

Kizuna AI プロフィール

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1152

Kizuna AI(キズナアイ)-アーティスト／バーチャルタレント

2016年に活動を再開した世界初のバーチャルYouTuber。

キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引した。

2022年より無期限活動休止に入り、3年間のスリープ期間を経て、2025年2月26日に活動を再開。

「世界中の人とつながりたい」という想いのもと、言語の壁を越えられる”音楽”を中心に活動を展開している。

YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630

X：https://x.com/aichan_nel

HP：https://kizunaai.com/

各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top

■展開時期

2026年3月12日(木)～3月29日(日)

■展開店舗

ダイアナ 札幌パルコ店

ダイアナ 池袋パルコ店

ダイアナ 心斎橋パルコ店

ダイアナ 名古屋パルコ店

ダイアナ 広島パルコ店

ダイアナ エスパル仙台店

ダイアナ ルミネエスト新宿店

ダイアナ ルミネ横浜店

ダイアナ ららぽーとTOKYO-BAY店

ダイアナ ソラリアプラザ店

アルテミス by ダイアナ 東京ソラマチ店

■ノベルティキャンペーン

期間中、1会計につき税込10,000円以上お買い上げのお客様に、アクリルスタンドまたはクリアファイルを1点プレゼントいたします。

また、1会計につき税込20,000円以上お買い上げのお客様には、アクリルスタンドとクリアファイルの両方をプレゼントいたします。

アクリルスタンドクリアファイル

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

※ノベルティ配布は予告なく終了する場合がございます。

※1組様につき各1点ずつまでのご案内となります。

■デジタルノベルティ配布について

店頭プロモーションを記念して、Kizuna AI(キズナアイ)が着用したスニーカーの3Dモデルを、クリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH内のオンラインショップ「dianashoes.com(ダイアナシューズドットコム)」にて期間限定で無料配布いたします。

こちらの3DモデルはソーシャルVRプラットフォームのVRChatにてご利用いただけます。

配布期間：2026年3月12日(木)10:00～3月29日(日)23:59

配布場所：https://dianashoes.booth.pm/items/8022965

■Kizuna AI（キズナアイ）着用スニーカーについて

【VOLUME SOLE SNEAKEARS】

商品番号：IF48530

価格：\19,800(税込)

ヒール高：8cm台

サイズ展開：21.5-26.0cm

カラー展開：シロ/クロ/エクリュ

新開発のボリュームソールを採用した、スタイルアップが叶うNEWスニーカー。

ソール高は約8cmながら傾斜は約5cmに抑え、しっかり美脚見えするのに安定感のある履き心地。

計算されたボリューム設計で大人の女性が取り入れやすく、今っぽいバ ランスにしてくれる一足です。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp