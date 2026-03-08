3/25　第1回「街なかパントリー」を開催します

NPO法人フードバンクイコロさっぽろ

【フードバンクとして、屋外（大通公園）で食品を配布する初の試みをスタートします】

2025年度のフードバンク活動を通じて、今一番必要とされているのは「次の収入まであと数日分の食品が買えない」方への提供だと感じています。

・困っているけれど、少しがまんをすれば大丈夫そう。

・相談に行くほどなのか、誰に相談したら良いか分からない。

・とりあえず、食品だけくれたらいいと思っている。

・節約しても今の物価高の進行に給与上昇が追い付かない。

・数十円の時給の最低賃金アップでは食品の値上げに追い付かない。

【イベント詳細】

とき：2026年3月25日 水曜日 午後1時30分整理券配布スタート

午後2時～4時 食品配布

ところ：大通公園 西6丁目

整理券配布は開拓記念碑前 、食品配布は野外ステージ

＊整理券200枚を1時30分から配布します。先着200名で終了となりす。整理券と食品の引き換えは午後2時から4時までの間であればいつでも大丈夫です。

参加できる方：物価高により食べる物を十分に買うことができない状況になっている札幌市および近郊にお住まいの方

配布内容：調理がほとんど必要なく簡単に食べられる食品（災害備蓄品など）

およそ4～6食分

2026.03.08 17:433/25 第1回「街なかパントリー」の開催のご案内です。

【フードバンクとして、大通公園で食品を配布する初の試みをスタートします】

2025年度のフードバンク活動を通じて、今一番必要とされているのは「次の収入まであと数日分の食品が買えない」方への提供だと感じています。

・困っているけれど、少しがまんをすれば大丈夫そう。

・相談に行くほどなのか、誰に相談したら良いか分からない。

・とりあえず、食品だけくれたらいいと思っている。

・節約しても今の物価高の進行に給与上昇が追い付かない。

・数十円の時給の最低賃金アップでは食品の値上げに追い付かない。

当日、大通公園西6丁目の会場に来てくれた方は誰でも受け取りが可能です。

その代わり、食事を抜かないといけないほど困っていない方にはご遠慮いただきます。

1日1食にしていたり、数日食べることができない人が多くなっているからです。