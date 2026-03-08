キズナアイがシューズ・バッグブランド『DIANA』のプロモーションモデルを担当！ 【DIANA featuring Kizuna AI】

Kizuna AI株式会社




Kizuna AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大坂武史）は、バーチャルタレントKizuna AI(キズナアイ)が、ダイアナ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：高橋郁夫)のスニーカーブランド「＋diana(プラスダイアナ)」のプロモーションモデルに起用されたことをお知らせいたします。



2月26日にリリースされたNew Single『KAMACHO』の衣装に、「＋diana(プラスダイアナ)」の大人気スニーカーを着用した撮り下ろしビジュアルが、ダイアナ店舗店頭やSNSで展開されます。



また、期間中に税込\10,000以上お買い上げのお客様に先着で、撮り下ろしビジュアルを使用したノベルティがプレゼントされます。


ファッション、アート、カルチャーを融合させた都市型「ファッションビル」パルコ店舗、他限定店舗にて展開いたします。



■展開時期


2026年3月12日(木)～3月29日(日)



■展開店舗


ダイアナ 札幌パルコ店


ダイアナ 池袋パルコ店


ダイアナ 心斎橋パルコ店


ダイアナ 名古屋パルコ店


ダイアナ 広島パルコ店


ダイアナ エスパル仙台店


ダイアナ ルミネエスト新宿店


ダイアナ ルミネ横浜店


ダイアナ ららぽーとTOKYO-BAY店


ダイアナ ソラリアプラザ店


アルテミス by ダイアナ 東京ソラマチ店



■ノベルティキャンペーン


期間中、1会計につき税込10,000円以上お買い上げのお客様に、アクリルスタンドまたはクリアファイルを1点プレゼントいたします。
また、1会計につき税込20,000円以上お買い上げのお客様には、アクリルスタンドとクリアファイルの両方をプレゼントいたします。


アクリルスタンドクリアファイル


※数量限定につき、無くなり次第終了となります。


※ノベルティ配布は予告なく終了する場合がございます。


※1組様につき各1点ずつまでのご案内となります。



アクリルスタンド

クリアファイル


■デジタルノベルティ配布について


店頭プロモーションを記念して、Kizuna AI(キズナアイ)が着用したスニーカーの3Dモデルを、クリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH内のオンラインショップ「dianashoes.com(ダイアナシューズドットコム)」にて期間限定で無料配布いたします。


こちらの3DモデルはソーシャルVRプラットフォームのVRChatにてご利用いただけます。



配布期間：2026年3月12日(木)10:00～3月29日(日)23:59


配布場所：https://dianashoes.booth.pm/items/8022965




■Kizuna AI（キズナアイ）着用スニーカーについて




【VOLUME SOLE SNEAKEARS】


商品番号：IF48530


価格：\19,800(税込)


ヒール高：8cm台


サイズ展開：21.5-26.0cm


カラー展開：シロ/クロ/エクリュ



新開発のボリュームソールを採用した、スタイルアップが叶うNEWスニーカー。


ソール高は約8cmながら傾斜は約5cmに抑え、しっかり美脚見えするのに安定感のある履き心地。


計算されたボリューム設計で大人の女性が取り入れやすく、今っぽいバランスにしてくれる一足です。



【プロフィール】




Kizuna AI（キズナアイ） - アーティスト / バーチャルタレント



2016年12月「あなたとつながりたい」というテーマで活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber、バーチャルタレント。



登録者数300万人超のYouTubeチャンネル「A.I.Channel」をはじめ、主要SNSの総フォロワー数は1,000万人を突破。テレビ出演やCM、本格的な音楽アーティスト活動など、バーチャルとリアルの壁を越える先駆者としてVTuber市場の拡大を牽引。2022年よりさらなるアップデートを目的とした無期限活動休止（スリープ）期間に入り、3年の時を経て2025年2月26日に活動再開を果たした。


現在は、言語や心の壁を越えて世界中の人とつながるための手段として“音楽”を活動の軸に据え、日々奮闘している。活動10周年イヤーとなる2026年、これまでの軌跡をもとに、さらに次の時代にむけて新たな挑戦を続ける。(C)Kizuna AI


YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel(https://www.youtube.com/@AIChannel)


TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630(https://www.tiktok.com/@kizunaai0630)


X：https://x.com/aichan_nel(https://x.com/aichan_nel)


HP：https://kizunaai.com/(https://kizunaai.com/)


各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top(https://lnk.to/kizunaai_top)





