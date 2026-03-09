Startek Indiaが2026-2027年度「働きがいのある会社」（Great Place To Work（R））に認定





- この度の受賞は、高い信頼に基づく企業文化がパフォーマンスと成長を促進するという、Startekの信念に裏打ちされたものです。

ムンバイ（インド）, 2026年3月6日 /PRNewswire/ -- デジタルファーストのグローバル・カスタマー・エクスペリエンス（CX）ソリューション・プロバイダーであるStartek（R）は、Startek IndiaがGreat Place To Work（R）より、2026-2027年度「働きがいのある会社」（Great Place To Work（R））として正式に認定されたことを発表しました 。

Great Place To Work（R）は、職場文化、従業員体験、そして市場をリードする収益、従業員の定着率、革新的な成果の向上に実績のあるリーダーシップ行動に関する世界的な権威です。

Startek Indiaは、従業員エンゲージメントと職場の効果に直接影響を与える要素であり、信用、尊重、公平性、誇り、連帯感といった中核的側面を評価し、Trust Index（TM）調査とCulture Auditを通じて評価されました。

Startekの最高人事責任者（CPO）であるSM Gupta氏は、「この認定は、すなわち文化がパフォーマンスを促進するという、基本的なビジネスの真実を裏付けるものです」と述べています。「従業員がリーダーシップを信頼し、敬意を払われていると感じ、明確な成長の道筋が見えるとき、より強力な顧客への成果、より高い生産性、そしてより大きなイノベーションがもたらされます。Startekでは、組織文化こそが、オペレーショナル・エクセレンスと持続可能な成長を可能にする重要な戦略的テコなのです」。

Startekの人材戦略は、デジタルファーストの変革アジェンダに沿ったものです。当社は、将来を見据えた人材を育成するために設計された、体系的なキャリア形成、リーダーシップ開発、多様性と包括性のプログラム、そしてスキル向上施策に継続的に投資しています。この統合的なアプローチは、従業員の経験を強化すると同時に、グローバルな市場でサービスの質と顧客満足度を向上させます。

この認定は、Startek Indiaの雇用者ブランドをさらに強化し、競争的で進化するビジネス環境において、優秀な人材を引き付け、維持し、育成することに重点を置いていることを裏付けるものです。

Great Place To Work（R）について

30年にわたるデータに裏打ちされたGreat Place To Work（R）は、職場文化に関する世界的権威です。独自の「For All（TM）モデル」と「Trust Index（TM） 調査」を通じて、組織に一貫したポジティブな従業員体験を生み出すための認知とツールを提供しています。その使命は、あらゆる職場をすべての人にとって働きがいのある素晴らしい場所にし、ビジネスの成長を促進し、生活を向上させ、コミュニティを活性化することです。Great Place To Workは、世界的に認知され、高い評価を得ているGreat Place To Work Certification（TM）と、競争の激しいBest Workplaces（TM）リストを通じて、雇用主が人材を惹きつけ、維持し、企業文化を評価し、収益を向上させることを可能にしています。同社のプラットフォームにより、リーダーは従業員一人ひとりの経験を真に把握、分析、理解し、その結果を世界中の150カ国、1億人以上の従業員から収集したデータと比較することができます。

Startekについて

Startek（R）は、包括的なデジタルトランスフォーメーションとCXソリューションを提供するカスタマーエクスペリエンスマネジメントのグローバルリーダーです。35年以上にわたる専門知識により、Startekはさまざまな業種の企業が、記憶に残るパーソナライズされた顧客対応を実現できるよう支援しています。世界14カ国で38,000人以上の従業員を擁するStartekは、革新性、共感、そしてオペレーショナルエクセレンスを通じて、ブランドとその顧客を結び付けることに注力しています。

詳細については、 www.startek.com をご覧いただき、LinkedIn@Startek でフォローしてください。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2222919/5838362/Startek_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com