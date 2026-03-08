【岡山大学】岡山大学なかよし園で教育学部清田研究室によるアートプロジェクト（第2弾）を実施
2026（令和8）年 3月 8日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月17日、岡山大学保育所なかよし園（岡山市北区鹿田町）で、教育学部清田研究室によるアートプロジェクト第2弾「キラキラなかよし園」を実施しました。
今回のプロジェクトには、なかよし園5歳児・4歳児クラスの21人、清田研究室からは、清田哲男教授と企画運営代表の吉岡千晴さん（教育学部4年）ら9人が参加しました。
今回実施したのは、園児がいつも使っているイスや、自分のカバン、教室の壁、床などをアルミホイルで覆い、キラキラに変えていくというプロジェクト。清田教授による説明を、園児たちはワクワクした表情で聞き入り、まずは自分のイスをキラキラにすることからスタートしました。
園児たちはアルミホイルを受け取ると、早速作業に移りました。最初は、少しずつアルミホイルをちぎったり、何から始めたらいいかわからず戸惑っている園児の姿も見られましたが、作業を進めていくにつれだんだんと園児たち独自の工夫がみられるようになり、生き生きと制作を進めていくことができました。時間が経つにつれ、作り方を教え合ったり、周りを見て「自分もやってみたい！」とチャレンジする園児たちの姿も見られ、「もっと作りたい！」「楽しすぎる！」という声があちこちから聞こえる、あっという間の1時間となりました。
今回のプロジェクトについて、清田教授は、「子どもたちが、四苦八苦しながらも懸命にアルミホイルをイスに巻き付ける姿に頼もしさを感じました。特に、座面の裏表にどのようにすれば、アルミホイルを張り付けるのかが『大きな壁』となっていましたが、友だちの方法をみたり、先生に聞いたりしてよーく考えていました。どうしてもできなくて、悔しくて、ちょっと泣いてしまった人もいましたが、とても良い学習をしていたと思います。このように普段使っているイスをいろんな方向から見つめ、触る経験はそう多くないと思います。イスとの関係が、ただ座るだけの関係から、少しだけ違う関係が生まれたと思います。この新しい関係を見出す力を創造性（クリエイティビティ）と呼びます。もっとたくさんのものと新しい関係をつくりだして、それが『おもしろい』と感じるようになってくれればよいなと思いました。もしかしたら、すごい発明や発見をする人が『なかよし園』の中から生まれるかもしれません」、なかよし園の田村弓美副園長は「個々の特性がよく見え、今回のプロジェクトを通して保育士側の発見も多々ありました。制作に取り組む中でいろいろな人と関わり、周囲を見て考える姿に、限られた時間の中でとても成長があったと感じました。良い経験になりました」とそれぞれ話しました。
引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。
本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。
子どもたちに説明をする清田教授（右）
真剣な表情で制作に取り組む園児
保護者とともに制作を行う園児
制作風景
◆参 考
・岡山大学ダイバーシティ推進本部
https://okayama-u-diversity.jp/
・岡山大学保育所なかよし園
https://okayama-u-diversity.jp/childcare-facility/nakayoshien/about/
・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科 美術教育講座
https://edu.okayama-u.ac.jp/~bijutu/bijutsu/index2.html
・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科 清田研究室
https://kiyota-bijutsu-lab.themedia.jp/
◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学保育所なかよし園で教育学研究科清田研究室によるアートプロジェクトを実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003349.000072793.html
岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）
