【岡山大学】岡山大学なかよし園で教育学部清田研究室によるアートプロジェクト（第2弾）を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月17日、岡山大学保育所なかよし園（岡山市北区鹿田町）で、教育学部清田研究室によるアートプロジェクト第2弾「キラキラなかよし園」を実施しました。



今回のプロジェクトには、なかよし園5歳児・4歳児クラスの21人、清田研究室からは、清田哲男教授と企画運営代表の吉岡千晴さん（教育学部4年）ら9人が参加しました。



今回実施したのは、園児がいつも使っているイスや、自分のカバン、教室の壁、床などをアルミホイルで覆い、キラキラに変えていくというプロジェクト。清田教授による説明を、園児たちはワクワクした表情で聞き入り、まずは自分のイスをキラキラにすることからスタートしました。



園児たちはアルミホイルを受け取ると、早速作業に移りました。最初は、少しずつアルミホイルをちぎったり、何から始めたらいいかわからず戸惑っている園児の姿も見られましたが、作業を進めていくにつれだんだんと園児たち独自の工夫がみられるようになり、生き生きと制作を進めていくことができました。時間が経つにつれ、作り方を教え合ったり、周りを見て「自分もやってみたい！」とチャレンジする園児たちの姿も見られ、「もっと作りたい！」「楽しすぎる！」という声があちこちから聞こえる、あっという間の1時間となりました。



今回のプロジェクトについて、清田教授は、「子どもたちが、四苦八苦しながらも懸命にアルミホイルをイスに巻き付ける姿に頼もしさを感じました。特に、座面の裏表にどのようにすれば、アルミホイルを張り付けるのかが『大きな壁』となっていましたが、友だちの方法をみたり、先生に聞いたりしてよーく考えていました。どうしてもできなくて、悔しくて、ちょっと泣いてしまった人もいましたが、とても良い学習をしていたと思います。このように普段使っているイスをいろんな方向から見つめ、触る経験はそう多くないと思います。イスとの関係が、ただ座るだけの関係から、少しだけ違う関係が生まれたと思います。この新しい関係を見出す力を創造性（クリエイティビティ）と呼びます。もっとたくさんのものと新しい関係をつくりだして、それが『おもしろい』と感じるようになってくれればよいなと思いました。もしかしたら、すごい発明や発見をする人が『なかよし園』の中から生まれるかもしれません」、なかよし園の田村弓美副園長は「個々の特性がよく見え、今回のプロジェクトを通して保育士側の発見も多々ありました。制作に取り組む中でいろいろな人と関わり、周囲を見て考える姿に、限られた時間の中でとても成長があったと感じました。良い経験になりました」とそれぞれ話しました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。

子どもたちに説明をする清田教授（右）

真剣な表情で制作に取り組む園児

保護者とともに制作を行う園児

制作風景

◆参 考

・岡山大学ダイバーシティ推進本部

https://okayama-u-diversity.jp/

・岡山大学保育所なかよし園

https://okayama-u-diversity.jp/childcare-facility/nakayoshien/about/

・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科 美術教育講座

https://edu.okayama-u.ac.jp/~bijutu/bijutsu/index2.html

・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科 清田研究室

https://kiyota-bijutsu-lab.themedia.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学保育所なかよし園で教育学研究科清田研究室によるアートプロジェクトを実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003349.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 ダイバーシティ推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7303

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15117.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html