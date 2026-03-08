アドネス株式会社、商品設計と生成AIを学ぶ「第2回プライム合宿」を開催

アドネス株式会社

社会人のためのスキル習得プログラム「スキルプラス」を運営するアドネス株式会社（本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太）は、2026年3月7日（土）、TIME SHARING 新橋駅前（東京・新橋）にて、スキルプラスのオフラインイベントの一つ「第2回プライム合宿」を開催しました。当日は商品設計コースと生成AIコースを実施し、会場・オンラインにてスキルプラス受講生に加え非受講生を含む多くの方にご参加いただき、会場は70名を超える参加者が来場。独自教育メソッド「サクセスラーニング(R)」とAI行動支援OS「Addness（アドネス）」を活用しながら参加者一人ひとりが自らの事業ゴールを整理し、実現に向けたアクションマップまで落とし込む実践の場となりました。

◼︎第2回プライム合宿について

＜開催概要＞

- イベント名：第2回プライム合宿～商品設計完全攻略合宿～- 開催日 ：2026年3月7日（土）- 会場 ：TIME SHARING 新橋駅前- プログラム：- - オープニング- - AI行動支援OS「Addness」を活用した実践ワーク- - 三上によるリアルタイムフィードバック- - 懇親会- - MVP表彰◼︎当日の様子

当日は、代表・三上功太によるオープニング講義からスタート。参加者は「商品設計コース」「生成AIコース」の2コースから自身の状況に合ったプログラムを選択し、実践ワークに取り組みました。



合宿では、独自教育メソッド「サクセスラーニング(R)」に基づくカリキュラムと、AI行動支援OS「Addness」を組み合わせた学習環境を整備。参加者は「自分のビジネスゴール」と「それを実現するためのアクションマップ」の作成を目標に、各コースを自走しました。三上やスキルプラス講師が参加者の成果物にリアルタイムでフィードバックを行いながら進行し、各自が実践に向けた具体的なアウトプットを持ち帰る1日となりました。

合宿終了後には懇親会を開催し、参加者同士の交流機会も創出しました。また、当日の成果物をもとに上位5名を「MVP」として表彰し、受賞者には同社公式Instagramでの1日密着コンテンツ制作の機会が贈られました。

◼︎参加者の声

終了後アンケートでは、全体満足度が5段階評価で平均4.39、学習活用度が平均4.47、推薦意向が平均4.22となりました。自由記述では、目標設計の明確化、講師からの直接フィードバック、販売開始に向けた具体的な前進実感などへの評価が多く寄せられました。

- 「改めてゴール設定の大切さを実感しました。」- 「みかみさんに直接フィードバックをいただけたのが非常に良かったです。」- 「商品設計ができて、これから販売を開始できそうな状態まで進めることができました。」◼︎AI行動支援OS「Addness」を活用した学習体験本合宿の特徴の一つは、自社開発のAI行動支援OS「Addness」を学習基盤として組み込んだ点にあります。

合宿では、Addness上でカリキュラムの進行と成果物作成を進める運営設計を採用しました。参加者は自身の進捗を確認しながらワークに取り組み、講師からのフィードバックと組み合わせることで、学びをその場で具体的な行動計画へと落とし込みました。

サービスサイト：https://hp.addness.com/

◼︎スキルプラスについて

「スキルプラス」は、特許取得のAI技術「サクセスラーニング(R)」を応用した、実践型スキル習得サービス。多様なコースからビジネススキルを幅広く学習するための実践型スキル習得サービスとして展開しています。自分らしい働き方を実現。全1,800本以上の講義動画とAIラーニングシステムによる明確なアクションマップで、ゲーム感覚でスキルを学ぶことができます。

【公式アカウント】

サービスサイト：https://skill.addness.co.jp/public23

YouTube：https://skill.addness.co.jp/public27

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

本社所在地：東京都新宿区四谷４丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長・三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://addness.co.jp