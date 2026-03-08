【岡山大学】岡山大学大学院保健学研究科とタイのマハサラカム大学看護部が国際交流協定を締結し、調印式を挙行

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月17日、本学津島キャンパスにおいて、本学大学院保健学研究科とタイのマハサラカム大学看護部の国際交流協定（部局間）の調印式を執り行いました。



本協定は、両機関における教育・研究分野での連携強化を目的とし、教員・学生交流や共同研究の推進など、持続的な学術交流を通じて、人材育成と学術の発展に寄与することを目指すものです。



マハサラカム大学からは、アノングリット・カンラング 副学長（政策・計画担当）をはじめ、ジャルワン・コウナクライ看護部長、教職員および学生あわせて18人が来訪しました。本学からは、菅誠治教学担当理事・上席副学長、鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）、廣畑聡保健学研究科長、渡邊彰吾保健学副研究科長、大植崇教授、桑原敏典教育学研究科副研究科長（教育学部副学部長）らが出席しました。



調印後には ASEAN式握手での記念撮影も行われ、終始和やかな雰囲気のうちに式を終えました。また、懇談の場が設けられ、今後の具体的な交流内容や協力の方向性について活発な意見交換が行われました。

今後、本協定を契機として、両大学間の連携がさらに深化し、国際的な人材育成と研究の発展が期待されます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。

署名の様子（菅教学担当理事・上席副学長（左）、アノングリット・カンラング副学長（政策・計画担当）（右））

署名者によるASEAN式握手（左より、廣畑保健学研究科長、菅教学担当理事・上席副学長、アノングリット・カンラング副学長（政策・計画担当）、ジャルワン・コウナクライ 看護部長）

記念品贈呈の様子（菅教学担当理事・上席副学長（左）とジャルワン・コウナクライ看護部長（右））

集合写真

◆参 考

・岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科

https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/

・マハサラカム大学

https://inter.msu.ac.th/

◆参考情報

・マハサラカム大学ホームページに掲載された調印のニュース

https://inter.msu.ac.th/msu-signs-mou-with-okayama-university-to-advance-research-and-innovation-internationally/

・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002812.000072793.html

岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 企画部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7036

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15112.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html