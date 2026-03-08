プロeスポーツチームFENNEL、Brawl Stars部門設立後初のオフラインイベント「FENNEL BRAWL STARS DIV. KICK-OFF FAN MEETING」開催決定
プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、2026年3月15日（日）に「FENNEL BRAWL STARS DIV. KICK-OFF ファンミーティング」を東京都港区南青山のTAO STUDIO aoyamaにて開催いたします。
■ イベント概要
名称：FENNEL BRAWL STARS DIV. KICK-OFF FAN MEETING
日時：2026年3月15日（日）11:00～16:00
会場：TAO STUDIO aoyama
東京都港区南青山3-1-5 THE BATON 4F
（東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩5分）
入場：無料
※ 混雑状況によっては入場規制を行う場合がございます。お早めにお越しください。
■タイムテーブル
11:00 物販
13:00 TALK SHOW
14:00 PHOTO & SIGN SESSION
16:00 終了
■ 出演
Achapi / Isee / Ken-G
■PHOTO & SIGN SESSION
当日アパレル・グッズをご購入の方に参加券をお渡しします。
Achapi, Isee, Ken-Gの3名との撮影・サイン対応にご参加いただけます。
TALK SHOWは入場者全員が観覧できます
■選手へのプレゼントについて
会場内でお受け取り可能です。
当日スタッフへお渡しください。
危険物、常温管理の不可能な飲食物等は受け取りをお断りさせていただく場合がございます。
■FAQ
Q. 入場料はかかりますか？
A. 無料になります。混雑時は入場規制あり
Q. 事前予約は必要ですか？
A. 不要です。当日直接お越しください
Q. 撮影・サイン対応の参加方法は？
A. 当日アパレル・グッズをご購入の方に参加券をお渡しします
Q. TALK SHOWは購入者以外も観られますか？
A. 入場者全員が観覧できます
Q. 写真撮影はどんな形式ですか？
A. Achapi, Isee, Ken-G 3名との集合写真になります
※このコンテンツは非公式であり、Supercellによる承認を受けていません。ファンコンテンツに関する詳細は、Supercellのファンコンテンツポリシー（www.supercell.com/fan-content-policy）をご覧ください。