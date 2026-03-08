徳島ガンバロウズB3リーグ プレーオフ 2025-26 進出決定のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

3月8日（日）に行われたB3リーグの試合結果により、徳島ガンバロウズの「B3リーグ プレーオフ 2025-26」進出が決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、今後のB3リーグ レギュラーシーズン 2025-26の試合結果によって、プレーオフでのホーム開催権および対戦カードが決定いたします。

詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

引き続き、徳島ガンバロウズへの熱い応援をよろしくお願いいたします。

詳細を見る :https://www.b3league.jp/archives/45301

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。