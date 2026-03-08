「パンのフェスアワード2025」グランプリは、ベーカリー ペニーレイン（栃木・那須）の「ロックンロール」に決定！～記念すべき10周年の『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』にて受賞パンを発表～

ぴあ株式会社

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 矢内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社(代表取締役社長 安井 邦好) は、2026年3月6日（金）～ 8日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」を共同で開催。

『パンのフェス』は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。今回で記念すべき10周年を迎えた『パンのフェス』。この特別なアニバーサリーイヤーを祝うべく、これまでのスケールをさらに超えた、“過去最大級”のパンの祭典として開催し、多くのお客様にご来場いただきました。

最終日の8日、「パンのフェスアワード2025」各賞が決定しました。

「パンのフェスアワード2025」特設サイト https://pannofes.jp/award2025/(https://pannofes.jp/award2025/)

【グランプリ】

・ベーカリー ペニーレイン「ロックンロール」（栃木・那須）

【ゴールド】（2店）

・パン工房ぐるぐる「"完熟いちご"と奥久慈卵のとろ～りクリームパン」（茨城・那珂）

・Lycka「生スコーン」（愛知・刈谷）

【シルバー】（3店）

・パン香房ベル・フルール「源氏キャラメリゼ withアルザス ～塩とキャラメルとわたし～」（ 栃木・那須）

・Komorebi Table （エピナール那須）「カリクロ（LEMON＆HONEY）」（栃木・那須）

・#クリチ食べた？Ferdinand &Vsw「NY#クリチ(プラリネ絡むビターなレモン)」（大阪・池田）

【ブロンズ】（5店）

・KAIDObooks&coffee「生スコーン オリジナル」（東京・北品川）

・スコーン専門店プティコアン「はじまりのスコーン ～キャラメルクラウン～」（静岡・静岡）

・ブーランジェリー クーロンヌ「ムッシュのおやつ」（茨木・取手）

・東京べーぐる べーぐり「フォンダンテリーモべーぐる」（東京・西葛西）

・本郷ベーカリー「想い出のティラミスパン」（東京・本郷）

【ぱんてな賞】（特別賞・1店）

・GOLD BAGEL「あおさ北海ホタテクリチ」（埼玉・所沢）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004046.000011710.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004046.000011710.html) ※3月4日発表

パンのフェスアワード2025「ぱんてな賞」発表レポートはこちら

https://pantena.jp/event/realevent/11175(https://pantena.jp/event/realevent/11175)

「パンのフェスアワード」は、2021年に誕生したパンのアワード（賞）です。6回目を迎える今回は、2025年1月～2025年12月に新発売されたパンを対象に、各出店パン屋さんを事前に訪れたお客様や、『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』ご来場のお客様の投票をもとに、「グランプリ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の各賞を決定。本日、会場内にて授賞式を行いました。

「パンのフェスアワード2025」グランプリ

グランプリを受賞したベーカリー ペニーレイン「ロックンロール」は、那須高原産の卵を使用し、しっとりふわふわに仕上げた生地にパンチの効いた自家製シナモンペーストをロール。仕上げにはチーズを忍ばせたフォンダンソースを乗せ、ごつごつとした香ばしい食感の岩（ロック）のようなクランブルをトッピング。ロックとロールでペニーレインが織りなす食のロックンロールを表現しました。

ベーカリー ペニーレイン「ロックンロール」（栃木・那須）

開催中も大人気で、連日大盛況。その勢いのままパンのフェスアワード初のグランプリに輝きました！

シェフ渾身の熱いパッションとアイデアが多くの人の心と胃袋を掴んだ結果となりました！

「パンのフェス」は、今月3月20日(金・祝)には初の九州上陸、5月には2年連続となる北海道はFビレッジと開催を控えており、今後も全国のパンを皆様にお届け出来るよう活動を続けて参ります。 今後の最新情報は「パンのフェス」公式サイト、公式SNSにて順次発表してまいります。

「パンのフェスアワード2025」ゴールド「パンのフェスアワード2025」シルバー「パンのフェスアワード2025」ブロンズ

公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)

公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)

