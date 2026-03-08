ME-Qの「メタリックカラーマグカップ」が新登場！高級感あふれる“きらめきマグ”を名入れ・ロゴ対応で1個から作成（UVデカール対応）（2026/03/04）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるプリントサービスを提供しています。この度、高級感あふれるメタリックカラーが目を引く「オリジナルメタリックカラーマグカップ」を、1個から作成できるサービスとしてご案内します。

本商品は、ゴージャスなメタリックカラーで“特別感”を演出できるオリジナルマグカップ。容量約330mlの実用サイズで、日常使いはもちろん、記念品やギフト、ショップノベルティとしても選ばれています。名入れ・ロゴ印刷にも対応しており、企業や店舗のオリジナルアイテム制作にも最適です。

プリントはUVコーティングプリント（UV-DTF）に対応。オリジナルデザインのUVコーティングシールを同封し、擦って貼るだけでプロ仕様の仕上がりを実現します。立体感のある表現が可能で、ロゴや文字、ワンポイントデザインも映えるため、ワンランク上のオリジナルマグとして完成度の高さが魅力です。

カラーはゴールド、シルバー、パープル、ライトブルー、ピンク、ライトピンクなど多彩なラインナップをご用意。ブランドカラーや世界観に合わせて選びやすく、シリーズ展開や色違いコレクションにもおすすめです。専用の小箱も無料で付属するため、納品後すぐに配布・販売・ギフト用途として活用できます。

この機会に、きらめきと高級感を兼ね備えた“メタリックカラーマグカップ”を、ME-Qでオリジナル制作してみませんか？

【期間限定特典のご案内】

今だけ限定！1枚分の価格で「もう1枚」ついてくる特別特典を実施中です。

対象商品をご注文いただくと、同じデザインのUVデカール（UVコーティングシール）シートを、通常1枚のところ“無料でもう1枚”お付けしています。スマホケースやタンブラーなど、他のアイテムにも貼りたい方におすすめのお得な特典です。

【商品の特徴】

◆ 1個から作成可能！高品質オリジナルメタリックマグを格安提供

小ロット1個から作成できるため、個人利用はもちろん、記念品・ノベルティ・ショップグッズまで幅広く対応。名入れやロゴ印刷にも対応し、格安でも高級感のある仕上がりを目指せます。

◆ 容量約330mlで実用性◎ “存在感”のあるメタリックカラー仕様

容量約330mlの使いやすいサイズ感に、ゴージャスなメタリックカラーを採用。特別感を演出できるため、ギフト・記念品・カフェのオリジナルマグとしても満足度の高いアイテムです。

◆ 名入れ・ロゴ対応でノベルティや記念品に最適

名入れやロゴを入れるだけで、一気に“公式感”のあるオリジナルアイテムに。UVデカールを同封してお届けするため、好きな位置に貼って仕上げられ、ブランド・店舗の世界観づくりにも役立ちます。

◆ UVコーティングプリント対応で貼るだけ簡単（UV-DTF）

UVコーティングプリント（UV-DTF）のオリジナルシールを同封。擦って貼るだけの簡単施工で、初めてでも安心です。立体感のある仕上がりで、デザインが映えるのもポイントです。

◆ 選べる豊富なメタリックカラーバリエーション

ゴールド／シルバー／パープル／ライトブルー／ピンク／ライトピンクなど多彩なカラーをご用意。ブランドカラーやキャラクターカラーに合わせて選べるため、色違い展開やシリーズ制作にもおすすめです。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルメタリックカラーマグカップを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225