3/9 吉祥寺プティット村にOPEN！イラストレーター姉妹による、オリジナルイラスト雑貨のお店「ricca mocca -リッカモッカ-」

イラストレーター姉妹によるオリジナル雑貨ブランド「ricca mocca(リッカモッカ)」が

2026年3月9日(月)、吉祥寺中道通りのプティット村に、雑貨店を新規オープンします！

「ricca mocca」は、イラストレーターのmomochy(姉)とhonoakari(妹)が描き下ろしたイラストをもとに、企画・デザインまで全て行う、世界にひとつの雑貨店です。お花や動物、スイーツなどをモチーフにした紙製品・布小物・アクリル雑貨などに加え、原画キーホルダーや画集など、イラストレーターならではの作品も幅広く展開しており、ここでしか出会えないアイテムを取り揃えております。

「ぽわねこ」のサテンミニ巾着「ももちーうさぎ」のぬいぐるみ

「日々のちいさなしあわせ」が見つかる雑貨屋さん

何気ない毎日を楽しくしてくれる、 ほっこりした癒やしをお届けしたい──

そんな想いから生まれた「ricca mocca」。作品を通して、温かく幸せな気持ちになっていただけるよう、心を込めて丁寧に制作しています。

飾って楽しめるイラスト作品「キャンバスプリント」

新店舗の場所は、吉祥寺中道通りの人気スポット「プティット村」。

プティット村は、さまざまなお店が集まった、小さなテーマパークのような複合施設です。入り口の扉をくぐれば、まるで絵本の世界に迷い込んだかのような空間が広がります。

ricca moccaは、そんなプティット村の中にある、隠れ家のような雰囲気のお店です。

「吉祥寺」駅北口から徒歩7分「プティット村」東棟2F

当店では、日常を彩るオリジナル雑貨をご覧いただけるほか、タイミングによっては作家本人と直接作品について話が出来ることもあります。

「こんなグッズがあったらいいな」などのお客様からのお声を大切にしており、作品制作の参考にさせていただいております。

初めての方も、作品にご興味のある方も、ぜひお気軽に店頭でお手に取ってご覧ください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

日常にそっと寄り添う、癒しのイラスト雑貨

店内写真

雑貨は生活に必須ではありませんが、手に取ったり眺めたりすることで、心がほっとしたり、気持ちがちょっと前向きになる力を持っていると考えています。

自分のお気に入りのものを身につけたり持ち歩いたりすることで、自分を大切にする気持ちが育まれます。そしてその気持ちは自然と周りへの優しさへと繋がり、小さな幸せの連鎖を生み出すと信じています。

1点もの作品「ミニ原画キーホルダー」の元となる原画

「ricca mocca」では、日々の暮らしの中で感じる「可愛さ」や「癒し」「ときめき」といった、心が動く瞬間を大切にしています。

作品を手に取った方の日常を少し豊かにし、心を温かくするような雑貨を届けることを目指し、今後も丁寧な作品制作を続けてまいります。

作家プロフィール

アニメーターの祖父、イラストレーターの父の影響で、幼い頃から絵を描くことが大好きな姉妹です。

honoakari - ほのあかり(妹)

イラストレーター・雑貨デザイナー。芸術系高校を卒業後、アニメーターを経てカフェにて運営やラテアート作りに励む。その後、雑貨ブランドにてキャラクターグッズのプロダクトデザイナーとして4年勤務。2024年9月からフリーランスとして独立し、同年11月に姉妹によるオリジナル雑貨ブランド「ricca mocca」を設立。同年12月からは東京都公益財団法人東京都中小企業振興公社による支援制度「若手・女性リーダー応援プログラム」に参加し、チャレンジショップ「創の実」吉祥寺で1年間の期間限定店舗の店主として運営。店舗運営に関わる様々なノウハウを専門家から学んだのち、2026年3月に吉祥寺プティット村での新店舗オープンが決定。

momochy - ももちー(姉)

イラストレーター・雑貨デザイナー。女子美術大学出身。

2012年より子供の頃からの夢だったイラストレーターとして活動し、これまでに40回以上のイベント出展や展示に参加。イラスト講師をはじめ、書籍の表紙や挿絵なども幅広く手掛ける。

2025年12月からは妹と共にオリジナルグッズの制作・販売のほか、毎月数名限定の「似顔絵イベント」を開催。1年間で100名以上の似顔絵を制作。

ペットの似顔絵と写真屋さん「flower」では公式サイトのデザインと開発を担当し、うちのこ似顔絵の制作も行う。将来の夢は自分のスキルを活かして、大好きなどうぶつたちのために活動すること。

吉祥寺は幼い頃からの大好きなお出かけスポットとして、家族や友人と何度も訪れた、大切な場所。

honoakariのオリジナルキャラクター「ぽわねこ」momochyの作品に毎回登場するうさぎ「ももちーうさぎ」

お取扱商品

【花と楽器とうさぎ】シリーズ

水彩風の楽器とお花、ワンポイントのうさぎが可愛い人気シリーズです。イラストレーターmomochyの吹奏楽とオーケストラの経験を活かし、チューナーが入るサイズの「三角ポーチ」など、楽器練習にもぴったりなグッズをご用意しております。

「花と楽器とうさぎ」三角ポーチ「花と楽器とうさぎ」アクリルキーホルダー

吉祥寺をイメージした【ももぽわスワン】シリーズ・【おえかきちょう】

【ももぽわスワン】新規オープンに合わせて制作した新たなシリーズです。吉祥寺には素敵なカフェが多いことや、自然豊かな井の頭公園、人気のスワンボート、りすに出会える自然文化園などをイメージしたモチーフを散りばめてデザインしました。「ももちーうさぎ」と「ぽわねこ」がスワンに乗ってお散歩する様子を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

【おえかきちょう】「ぽわねこ」、「ももちーうさぎ」と一緒にお絵描きが楽しめるスケッチブックです。吉祥寺の井の頭公園で2匹がお絵描きしている様子が可愛い、描き下ろしのデザイン。こちらは昨年のチャレンジショップで行った、イラストレーターの父・木村タカヒロとのコラボ展開催記念に制作したグッズで、木村タカヒロによる「Heartシリーズ」のハートがワンポイントとして描かれています。

「ももぽわスワン」スウェットおえかきちょう

店舗情報

ricca mocca（リッカモッカ）

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 プティット村東棟2F

アクセス：JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」北口から徒歩7分

定休日 : 火・水曜日 ＊3/10(火)は営業いたします

営業時間：12:00～18:00

＊3月末まではご予約制とさせていただいております。

ご予約はこちら▷https://www.jicoo.com/t/riccamocca/e/omise

＊営業日・営業時間は変更になることがあります。詳しくはSNSをご覧ください。

Online shop：https://shop.riccamocca.com/

Instagram・X ：@ricca_mocca