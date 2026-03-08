2026年新作 UV＆NIRカットスカート＆パーカーを販売開始します　光線過敏症にも寄り添うセットアップ

株式会社ピーカブー“守る”と“涼しい”を両立した新世代のUVケアウエア■ 開発背景

“光線過敏症の声”から生まれた、全身を守る新発想のUVケアウェア

近年、紫外線だけでなく近赤外線（NIR）による皮膚ダメージが注目される中、光線過敏症や敏感肌の方からは「上半身だけでなく下半身まで覆えるアイテムがほしい」という声が増加。 EPOCHALはこれらのニーズに応えるべく、UV・NIRを同時にカットしながら、春夏でも快適に着られる、“守る”と“涼しい”を両立した新世代のUVケアウエアを製作しました。

■新しい近赤外線カット素材「トゥルーボーテ（Trubeaute(R)）」

Trubeaute(R)とは

近赤外線と紫外線を同時に吸収・カットする特殊素材。 瀧定名古屋が開発した本素材は、近赤外線を吸収する「CWO(R)※」を練り込んだ糸と、紫外線を反射する酸化チタンを練り込んだ糸を組み合わせて織り上げられています。

※CWO(R)…住友金属鉱山（株）が開発した、レアメタルを使用した無機材料のセラミック微粒子

今回採用したTrubeaute(R)は、綿を加えることでより柔らかな肌触りと吸汗速乾性を実現。気温の高い季節に求められる快適性と、紫外線対策ウエアとしての高機能性を両立し、肌老化の防止をより高いレベルでサポートします。

瀧定名古屋 Trubeaute(R)柔らかな肌触りと吸汗速乾性がある敏感肌の方にも適したUVカット素材を厳選■紫外線が人体に与える影響

紫外線は、日焼けやシミ・シワといった光老化の主原因であるだけでなく、DNA損傷を引き起こし、皮膚がんのリスクを高めることが医学的に証明されています。 また、白内障や角膜炎など目への悪影響も懸念されており、長期間の紫外線暴露は免疫機能の低下や疲労にもつながります。

紫外線によるダメージは日々蓄積していくため、日常的な紫外線対策が不可欠です。

■近赤外線とは、そして肌への影響

近赤外線（NIR）は、可視光線と中赤外線の間に位置する電磁波で、私たちが「熱」として感じる光です。 太陽光に含まれる近赤外線は紫外線よりも波長が長く、肌の奥深く（真皮層）にまで到達します。

さらに近赤外線は熱エネルギーを持つため、肌内部のコラーゲンやエラスチンにダメージを与え、シワ・たるみを引き起こす「光老化」の大きな要因となります。 日差しを浴びたときの“ジリジリ感”は、まさに近赤外線による熱の影響であり、同じことが肌内部でも起こっています。

太陽光の波長別、皮膚への透過特性および作用

■ 新作UVカットスカートの特徴

● 一枚でUVカット率97％以上。下半身をしっかりガード

光線過敏症の方にとって重要な「光の遮蔽力」。新素材により、スカート単体で97％以上のUVカット率を実現。

● パンツより熱がこもりにくい、春夏向けの快適設計

体のラインと足元を美しく見せるロング丈、バックスリット入りで、空気が抜けやすいスカート形状で、蒸れやすい季節でも快適です。

● スパッツ併用で重度の光線過敏症にも対応

重ね着しても締めつけが少なく、遮光性をさらに強化できます。

● 体型を問わず選びやすい、サイズの不安が少ない設計

パンツよりもサイズ選びが簡単で、幅広い方にフィット。

リバーシブル感覚で楽しめる、前後自在のデザイン。バックスリット入りで、空気が抜けやすいスカート形状■ 同素材のUVカットパーカーの特徴

● 顔まわりまで守れる深フード。コード入りで形状キープ

光が入りやすい顔・首元をしっかり覆える大きくて被りが深め、結んだ髪を出せるホールが付いた特殊構造のフード。風の強い日でも形が崩れにくい設計です。

● 裾・袖口はアジャスターで調整可能。

フレアスリーブからバルーンスリーブへ、また裾もアジャスターで絞ることができスタイルチェンジ可能。光の侵入を防ぎつつシルエット自在に。ガード力とデザイン性を両立しました。

● サングラスを掛けられる丸型ファスナートップ

外出時の“置き場に困る問題”を解決するユニークな機能。

● スカートとセットアップで全身をトータルガード

上下同素材で、紫外線・近赤外線から全身を守るコーディネートが完成。

肌を守りながら、軽やかで上質な着心地を叶えます光の侵入を防ぎつつシルエット自在に。ガード力とデザイン性を両立。■商品概要

商品名： NIR&UVカットスカート Trubeaute（R）（トゥルーボーテ）

商品名： NIR&UVカットパーカー Trubeaute（R）（トゥルーボーテ）

カラー展開：ネホワイト／ブルー／グレージュの3色展開。 大人の装いに馴染む、落ち着いたニュアンスカラーを採用。

スカート定価：15,800円（税込）

パーカー定価：19,800円（税込）

■ 発売情報

販売開始：3月上旬販売開始予定

入荷予定：4月上旬

さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。

スカート商品ページ： https://www.epochal.jp/view/item/000000001846

パーカー商品ページ： https://www.epochal.jp/view/item/000000001844

晴れたらエポカル♪

エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。

https://page.line.me/fjz3111w

会社概要

社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子

設立：2002年4月

事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売

URL：https://www.epochal.jp

お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤

所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス

新規事業＆企画推進室

TEL：048-458-3015

Email：pr-manager@epochal.co.jp