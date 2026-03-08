【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第25戦 vs岡山リベッツ

T.T彩たま株式会社ビクトリーマッチまでもつれた最終戦を勝利で締めくくったのは、キャプテン・#26木造勇人選手

ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 第25戦

日程：2026年3月8日(日)

時間：14:00 試合開始

対戦：岡山リベッツ

会場：浦和駒場体育館

結果：TT彩たま 3-2 岡山

■スコア

(C)T.T SAITAMA (写真左：木造勇人)第1マッチ

〇木造勇人、有延 大夢 2-0 ●田添響、谷本拓海

(11-10.11-8)

(C)T.T SAITAMA第2マッチ

〇宇田幸矢 3-1 ●ハオシュアイ

(4-11.11-9.11-7.11-6)

(C)T.T SAITAMA第3マッチ

●神巧也 1-3 〇及川瑞基

(5-11.11-10.10-11.7-11)

(C)T.T SAITAMA第4マッチ

●有延大夢 0-3 〇吉山和希

(9-11.10-11.10-11)

(C)T.T SAITAMAビクトリーマッチ

〇木造勇人 1-0 ●ハオシュアイ

(11-4)

■次回試合スケジュール

【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ

ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル

2026年

3月21日(土)18:00試合開始 vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 須賀 宏司

