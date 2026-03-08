【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第25戦 vs岡山リベッツ
ビクトリーマッチまでもつれた最終戦を勝利で締めくくったのは、キャプテン・#26木造勇人選手
ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 第25戦
日程：2026年3月8日(日)
時間：14:00 試合開始
対戦：岡山リベッツ
会場：浦和駒場体育館
結果：TT彩たま 3-2 岡山
■スコア
(C)T.T SAITAMA (写真左：木造勇人)
第1マッチ
〇木造勇人、有延 大夢 2-0 ●田添響、谷本拓海
(11-10.11-8)
(C)T.T SAITAMA
第2マッチ
〇宇田幸矢 3-1 ●ハオシュアイ
(4-11.11-9.11-7.11-6)
(C)T.T SAITAMA
第3マッチ
●神巧也 1-3 〇及川瑞基
(5-11.11-10.10-11.7-11)
(C)T.T SAITAMA
第4マッチ
●有延大夢 0-3 〇吉山和希
(9-11.10-11.10-11)
(C)T.T SAITAMA
ビクトリーマッチ
〇木造勇人 1-0 ●ハオシュアイ
(11-4)
■次回試合スケジュール
【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル
2026年
3月21日(土)18:00試合開始 vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
■運営会社概要
社名：T.T彩たま株式会社
本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
電話：048-814-1226
設立：2018年3月
代表者：代表取締役 須賀 宏司
URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp
Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official
YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA
LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd
TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official