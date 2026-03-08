【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第25戦 vs岡山リベッツ

T.T彩たま株式会社

ビクトリーマッチまでもつれた最終戦を勝利で締めくくったのは、キャプテン・#26木造勇人選手

ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン　第25戦


日程：2026年3月8日(日)


時間：14:00 試合開始


対戦：岡山リベッツ


会場：浦和駒場体育館　


結果：TT彩たま 3-2 岡山



■スコア



(C)T.T SAITAMA　(写真左：木造勇人)
第1マッチ

〇木造勇人、有延 大夢 2-0 ●田添響、谷本拓海


(11-10.11-8)






(C)T.T SAITAMA
第2マッチ

〇宇田幸矢 3-1 ●ハオシュアイ


(4-11.11-9.11-7.11-6)






(C)T.T SAITAMA
第3マッチ

●神巧也 1-3 〇及川瑞基


(5-11.11-10.10-11.7-11)






(C)T.T SAITAMA
第4マッチ

●有延大夢 0-3 〇吉山和希


(9-11.10-11.10-11)






(C)T.T SAITAMA
ビクトリーマッチ

〇木造勇人 1-0 ●ハオシュアイ


(11-4)







■次回試合スケジュール


【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ


ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル


2026年


3月21日(土)18:00試合開始　vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)



■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



■運営会社概要


社名：T.T彩たま株式会社


本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F


練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4


電話：048-814-1226


設立：2018年3月


代表者：代表取締役 須賀 宏司


URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/


X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp


Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official


YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA


LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd


TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official