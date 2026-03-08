【岡山大学】中四国9大学が集結する「第2回 PSI学生アイデアピッチ in 徳島」で本学大学院生の鎌田郁矢さんが受賞！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

中四国地域の大学生・大学院生が自らのビジネスアイデアを発表する「第2回 PSI学生アイデアピッチ in 徳島」が2026年2月21日、Peace & Science Innovation Ecosystem（PSI）主催（事務局：広島大学）により、徳島大学常三島キャンパスで開催され、各大学の代表学生による熱意あるプレゼンテーションが行われました。



「PSI学生アイデアピッチ」は、大学生のアントレプレナーシップ醸成と、GAPファンド申請予備軍の発掘・評価を目的として実施されるピッチイベントです。第1回は本学で開催され、第2回となる今回は、本学のほか、広島大学、香川大学、愛媛大学、周南公立大学、岡山理科大学、広島修道大学、県立広島大学、徳島大学の中四国9大学の各大学から選出された代表1人が登壇しました。



本学からは、大学院環境生命自然科学研究科博士前期課程2年の鎌田郁矢さんが登壇し、「中四国の技で世界へ。みえないを『視る』、量子ガラス」をテーマに発表。マイクロ波アンテナ一体型のガラスチップを活用し、既存のバイオ実験プロセスを大きく変えずに量子センシング＊を導入できるよう、創薬・バイオ分野での活用を見据えたサブスクリプション・消耗品型サービスとして提供する構想を提案し、地域のものづくり技術と先端研究をつなぐアイデアとして注目を集めました。



発表後には、協賛企業・団体による審査・講評が行われ、鎌田さんは株式会社産学連携キャピタル（AIAC）による「AIAC賞」を受賞しました。



また、イベント終了後には交流会も開催され、登壇学生、教職員、企業・支援機関関係者の間で活発な意見交換が行われました。大学の枠を越えた学生同士のつながりに加え、今後の事業化・起業支援につながるネットワーク形成の場としても有意義な機会となりました。



本学では、スタートアップ・ベンチャー創出本部が起業支援の窓口となり、技術シーズやビジネスプランの事業化に向けた助言、支援機関・専門家との接続など、学生・教職員の挑戦を幅広く支援しています。今後もPSIをはじめとする地域エコシステムとの連携を通じて、次世代の起業家人材の育成と地域発イノベーションの創出を推進していきます。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。



＊量子センシング：量子状態（スピンなど）の変化を読み取ることで、磁場・電場・温度等を高感度に計測する技術。高精度・高感度な計測が可能なため、バイオ計測、創薬、非破壊検査など幅広い分野で研究・実装が進んでいる。

鎌田さんの発表の様子

受賞式の様子

登壇者らの集合写真

◆参 考

・大学発スタートアップ創出プラットフォーム「Peace & Science Innovation Ecosystem（PSI）」

https://psi-ecosystem.net/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html