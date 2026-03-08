JOYSOUND LIVER PROMOTION 所属ライバーのメジャーデビューアーティスト RUNAがボカロPのPonchi♪による新曲「無彩色の真ん中で」をリリース！

株式会社エクシング

カラオケJOYSOUNDを展開する株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）のサービスであるライバー事務所「JOYSOUND LIVER PROMOTION」所属ライバーで、アーティストとしてメジャーデビューを果たしたRUNAによるオリジナル曲「無彩色の真ん中で」が、3月18日（水）にImgramox Musicより配信リリースされます。また、本楽曲は、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として、全国のJOYSOUNDにカラオケ配信される予定です。

新曲「無彩色の真ん中で」は、日々の気持ちの在りどころに悩み葛藤しながらも、「そんな私も悪くないかな」と自分自身を受け入れていく心情を描いた一曲。聴く人の心に寄り添うメッセージと、力強さと凛とした透明感をあわせ持つRUNAのボーカルが印象的な楽曲となっています。

▽「RUNA」サイト：https://www.youtube.com/channel/UCdC8EcGzGL2yOujJJKMofsA

歌に特化したライブ配信アプリ「ColorSing」を中心に活動するシンガー、RUNA。自身のYouTubeチャンネルではボカロ(TM)楽曲をはじめ、さまざまな楽曲のカバー動画を投稿し、注目を集めています。Imgramox Musicからは、メドミアの人気曲「絶対敵対メチャキライヤー」を、一人で二役をこなす巧みな声色の使い分けでカバーし、反響を呼んでいました。

＜RUNAコメント＞

この曲は、私が音楽を始める前、嬉しいや悲しいといった感情さえ分からなくなり、灰色の世界に立ち尽くしているような心の状態から始まります。そんな中で色んな出会いがあり、胸の奥にある小さな“芽吹き”の音を辿りながら、本当の気持ちや自分の一番大事なものを見つけて今の私になりました。誰かにとって、この曲がもう一度“自分の色”を見つけ、信じるきっかけになれば嬉しいです。

当社は、音楽へのリスペクトと、未知の領域へのチャレンジ精神で更なる飛躍を目指し、様々な人々を笑顔にし、心豊かにするエンタテインメントの創造に挑戦し続けてまいります。今後の展開にご期待ください。

【リリース情報】

22026年3月18日配信 「無彩色の真ん中で」

作詞作曲編曲：Ponchi♪

Pre-add/Pre-save URL：https://runa.lnk.to/Achromatic-color_paps

YouTube：https://youtu.be/cdFj37ZCXAY?si=_VxdQg7Yl4elHSEq

RUNA

X：https://x.com/RUNA_GS2023

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCdC8EcGzGL2yOujJJKMofsA

Imgramox Music

公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

X：https://twitter.com/Imgramox_Music

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg

ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326

株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/

株式会社エクシング：https://xing.co.jp/

株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/

