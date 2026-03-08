業務文書をAIで30秒生成 「Puente AI Factory」リリース

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS**「Puente AI Factory」**を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7dZ8TvleJ2s ]

業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS「Puente AI Factory」

業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS「Puente AI Factory」業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS「Puente AI Factory」

サービスURL

https://puente-ai.net/

本サービスは、不動産管理・建設業・士業・セールスなどの業界で日常的に発生する業務文書をAIが自動作成することで、月20時間以上の業務削減を実現します。

※本サービスは法律アドバイスを提供するものではありませんので、最終判断は専門家へご相談ください。



■ 開発の背景

多くの企業では、以下のような業務文書作成に多くの時間を費やしています。

・報告書

・業務記録

・契約関連書類

・提案書

・顧客対応文書

しかし実際には、

「毎回ほぼ同じ内容なのに作成に時間がかかる」

という問題が存在します。

株式会社プエンテは、この課題を解決するため、業種特化AIを活用した業務文書生成プラットフォーム

Puente AI Factory を開発しました。



■ Puente AI Factoryとは

Puente AI Factoryは、簡単な入力だけで業務文書を生成できるAI SaaSです。

ユーザーは必要な情報を入力するだけで、

・業務文書

・報告書

・提案書

・顧客対応文書

などを30秒以内に自動生成できます。



■ 4つの業種特化AI

Puente AI Factoryでは、業界ごとに最適化されたAIを提供しています。

1.TenantDoc AI

不動産管理会社向け

入居者対応メール・通知文書を自動生成

2.KensetsuDoc AI

建設業向け

工事報告書・施工関連文書を生成

3.SenmonDoc AI

士業向け

相談対応・説明文書・提案資料を生成

4.SalesDoc AI

セールス向け

提案書・営業メール・見積書を自動生成



■ 使い方

Puente AI Factoryは、わずか3ステップで利用できます。

１.情報入力

必要事項を入力

２.AI生成

業種特化AIが文書作成

３.コピー・ダウンロード

TXTとしてコピー・ダウンロード利用可能



■ 導入効果

Puente AI Factoryを利用することで、

業務文書作成時間を月20時間以上削減

することが可能になります。

特に以下の業界での導入を想定しています。

・不動産管理会社

・建設会社

・行政書士 / 社労士 / 税理士

・中小企業のバックオフィス

・セールス部門



■ 料金

Puente AI Factoryはシンプルな料金体系で提供されています。



・無料プラン

Trial

まずはじめてみましょう

無料4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）

全文書タイプコピー・ダウンロード

1名のアカウントで利用可能チーム最大3名まで招待無料（計4名利用可能）

クレジットカード不要



・Teamプラン

中小企業～チーム向け

\980 /月

4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）

全文書タイプコピー・ダウンロード

1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大29名まで招待無料（計30名利用可能）



・Businessプラン

ASK

大規模チーム・経理連携

4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）

全文書タイプコピー・ダウンロード

1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大100名まで招待無料



■ 今後の展開

株式会社プエンテは、Puente AI Factoryを基盤に

・業種特化AIの拡張

・AI業務アプリの追加

・AI SaaS AppStore構想

を推進していきます。

今後、100以上のAI業務アプリの提供を目指します。



■ 代表コメント

多くの企業で、

本来価値を生まない「文書作成作業」に

多くの時間が費やされています。

Puente AI Factoryは、

その時間を削減し、

人が本来やるべき仕事に集中できる環境を作ります。

株式会社プエンテ

代表取締役

保科一男



■ サービス概要

サービス名

Puente AI Factory

URL

https://puente-ai.net/

提供開始

2026年3月



■ 会社概要

会社名

株式会社プエンテ

所在地

埼玉県所沢市

事業内容

AIアプリ開発

SaaS開発

ボリビアオフショア開発

会社サイト

https://www.puentework.com/



■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社プエンテ

https://www.puentework.com/