業務文書をAIで30秒生成 「Puente AI Factory」リリース
株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS**「Puente AI Factory」**を公開しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7dZ8TvleJ2s ]
業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS「Puente AI Factory」
サービスURL
https://puente-ai.net/
本サービスは、不動産管理・建設業・士業・セールスなどの業界で日常的に発生する業務文書をAIが自動作成することで、月20時間以上の業務削減を実現します。
※本サービスは法律アドバイスを提供するものではありませんので、最終判断は専門家へご相談ください。
■ 開発の背景
多くの企業では、以下のような業務文書作成に多くの時間を費やしています。
・報告書
・業務記録
・契約関連書類
・提案書
・顧客対応文書
しかし実際には、
「毎回ほぼ同じ内容なのに作成に時間がかかる」
という問題が存在します。
株式会社プエンテは、この課題を解決するため、業種特化AIを活用した業務文書生成プラットフォーム
Puente AI Factory を開発しました。
■ Puente AI Factoryとは
Puente AI Factoryは、簡単な入力だけで業務文書を生成できるAI SaaSです。
ユーザーは必要な情報を入力するだけで、
・業務文書
・報告書
・提案書
・顧客対応文書
などを30秒以内に自動生成できます。
■ 4つの業種特化AI
Puente AI Factoryでは、業界ごとに最適化されたAIを提供しています。
1.TenantDoc AI
不動産管理会社向け
入居者対応メール・通知文書を自動生成
2.KensetsuDoc AI
建設業向け
工事報告書・施工関連文書を生成
3.SenmonDoc AI
士業向け
相談対応・説明文書・提案資料を生成
4.SalesDoc AI
セールス向け
提案書・営業メール・見積書を自動生成
■ 使い方
Puente AI Factoryは、わずか3ステップで利用できます。
１.情報入力
必要事項を入力
２.AI生成
業種特化AIが文書作成
３.コピー・ダウンロード
TXTとしてコピー・ダウンロード利用可能
■ 導入効果
Puente AI Factoryを利用することで、
業務文書作成時間を月20時間以上削減
することが可能になります。
特に以下の業界での導入を想定しています。
・不動産管理会社
・建設会社
・行政書士 / 社労士 / 税理士
・中小企業のバックオフィス
・セールス部門
■ 料金
Puente AI Factoryはシンプルな料金体系で提供されています。
・無料プラン
Trial
まずはじめてみましょう
無料4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
全文書タイプコピー・ダウンロード
1名のアカウントで利用可能チーム最大3名まで招待無料（計4名利用可能）
クレジットカード不要
・Teamプラン
中小企業～チーム向け
\980 /月
4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
全文書タイプコピー・ダウンロード
1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大29名まで招待無料（計30名利用可能）
・Businessプラン
ASK
大規模チーム・経理連携
4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
全文書タイプコピー・ダウンロード
1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大100名まで招待無料
■ 今後の展開
株式会社プエンテは、Puente AI Factoryを基盤に
・業種特化AIの拡張
・AI業務アプリの追加
・AI SaaS AppStore構想
を推進していきます。
今後、100以上のAI業務アプリの提供を目指します。
■ 代表コメント
多くの企業で、
本来価値を生まない「文書作成作業」に
多くの時間が費やされています。
Puente AI Factoryは、
その時間を削減し、
人が本来やるべき仕事に集中できる環境を作ります。
株式会社プエンテ
代表取締役
保科一男
■ サービス概要
サービス名
Puente AI Factory
URL
https://puente-ai.net/
提供開始
2026年3月
■ 会社概要
会社名
株式会社プエンテ
所在地
埼玉県所沢市
事業内容
AIアプリ開発
SaaS開発
ボリビアオフショア開発
会社サイト
https://www.puentework.com/
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社プエンテ
https://www.puentework.com/