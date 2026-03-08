業務文書をAIで30秒生成 「Puente AI Factory」リリース

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、業種特化型AIにより業務文書を30秒で自動生成するSaaS**「Puente AI Factory」**を公開しました。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7dZ8TvleJ2s ]

サービスURL
https://puente-ai.net/



本サービスは、不動産管理・建設業・士業・セールスなどの業界で日常的に発生する業務文書をAIが自動作成することで、月20時間以上の業務削減を実現します。
※本サービスは法律アドバイスを提供するものではありませんので、最終判断は専門家へご相談ください。



■ 開発の背景


多くの企業では、以下のような業務文書作成に多くの時間を費やしています。



・報告書
・業務記録
・契約関連書類
・提案書
・顧客対応文書



しかし実際には、



「毎回ほぼ同じ内容なのに作成に時間がかかる」



という問題が存在します。



株式会社プエンテは、この課題を解決するため、業種特化AIを活用した業務文書生成プラットフォーム
Puente AI Factory を開発しました。



■ Puente AI Factoryとは


Puente AI Factoryは、簡単な入力だけで業務文書を生成できるAI SaaSです。



ユーザーは必要な情報を入力するだけで、



・業務文書
・報告書
・提案書
・顧客対応文書



などを30秒以内に自動生成できます。



■ 4つの業種特化AI


Puente AI Factoryでは、業界ごとに最適化されたAIを提供しています。


1.TenantDoc AI


不動産管理会社向け
入居者対応メール・通知文書を自動生成


2.KensetsuDoc AI


建設業向け
工事報告書・施工関連文書を生成


3.SenmonDoc AI


士業向け
相談対応・説明文書・提案資料を生成
4.SalesDoc AI


セールス向け


提案書・営業メール・見積書を自動生成



■ 使い方


Puente AI Factoryは、わずか3ステップで利用できます。



１.情報入力
必要事項を入力



２.AI生成
業種特化AIが文書作成



３.コピー・ダウンロード
TXTとしてコピー・ダウンロード利用可能



■ 導入効果


Puente AI Factoryを利用することで、


業務文書作成時間を月20時間以上削減


することが可能になります。



特に以下の業界での導入を想定しています。



・不動産管理会社
・建設会社
・行政書士 / 社労士 / 税理士
・中小企業のバックオフィス
・セールス部門



■ 料金


Puente AI Factoryはシンプルな料金体系で提供されています。



・無料プラン
　Trial


　まずはじめてみましょう


　無料4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
　全文書タイプコピー・ダウンロード
　1名のアカウントで利用可能チーム最大3名まで招待無料（計4名利用可能）
　クレジットカード不要



・Teamプラン
　中小企業～チーム向け


　\980 /月
　4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
　全文書タイプコピー・ダウンロード
　1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大29名まで招待無料（計30名利用可能）



・Businessプラン
　ASK
　大規模チーム・経理連携


　4アプリ（不動産・建設・士業・セールス）
　全文書タイプコピー・ダウンロード
　1名の有料課金でチーム全員利用可能 チーム最大100名まで招待無料



■ 今後の展開


株式会社プエンテは、Puente AI Factoryを基盤に



・業種特化AIの拡張
・AI業務アプリの追加
・AI SaaS AppStore構想



を推進していきます。



今後、100以上のAI業務アプリの提供を目指します。



■ 代表コメント


多くの企業で、
本来価値を生まない「文書作成作業」に
多くの時間が費やされています。



Puente AI Factoryは、
その時間を削減し、
人が本来やるべき仕事に集中できる環境を作ります。



株式会社プエンテ
代表取締役
保科一男



■ サービス概要


サービス名
Puente AI Factory


URL
https://puente-ai.net/


提供開始
2026年3月



■ 会社概要


会社名
株式会社プエンテ


所在地
埼玉県所沢市


事業内容


AIアプリ開発
SaaS開発
ボリビアオフショア開発


会社サイト
https://www.puentework.com/



■ 本件に関するお問い合わせ


株式会社プエンテ
https://www.puentework.com/