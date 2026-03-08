【岡山大学】大学生への第一歩を踏み出す-岡山大学工学部が入学前スクーリングを実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の工学部は2026年1月28日、2026年度学校推薦型選抜Iの入学予定者を対象に、入学前スクーリングを実施しました。168人（出席率97.6％）が参加し、大学での学びや生活について理解を深めました。



本スクーリングは、入学予定者が大学生活を円滑にスタートできるよう、学びの動機づけや必要な知識・技能の確認および補完を目的として、2022年度から継続して実施している取り組みです。当日は前半と後半の二部構成で実施しました。

前半では、はじめに高橋規一工学部長が歓迎のあいさつを行い、続いて坂倉彰副学部長が入学前教育の趣旨や大学で求められる学びの姿勢について説明しました。入学予定者は真剣な表情で耳を傾け、大学生活への理解を深めていました。

後半は、機械システム系、環境・社会基盤系、情報・電気・数理データサイエンス系、化学・生命系の4つの系に分かれ、各系の特色を踏まえた独自プログラムを実施しました。



2026年度学校推薦型選抜Iの入学予定者の出身地域は、岡山県内51％、中国地方（岡山県外）10％、近畿地方17％、四国地方17％、九州地方（沖縄含む）5％となっています。多様な地域から集まる入学予定者が早期に交流することも、本スクーリングの重要な目的のひとつです。

工学部では今後も入学前教育の充実を図り、入学予定者が安心して大学生活を始められるよう支援体制の強化に努めていきます。



なお、「スクーリング」は一般的に通信教育における面接授業を指しますが、本学工学部では、入学前教育の趣旨説明や在学生と入学予定者の交流の場として実施しています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年2月27日に岡山大学から公開されました。

坂倉副学部長による入学前教育の趣旨説明

入学予定者に各系の紹介をする様子

グループワークの様子

