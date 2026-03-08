葛葉 2nd MINI ALBUM「Adamantite」2026年7月29日(水)発売！さらに、2026年10月にはKアリーナ横浜でのワンマンライブ開催も！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の「葛葉」は、2026年3月8日(日) のYouTube生配信にて、待望の2nd MINI ALBUM「Adamantite」(読み：アダマンタイト)の発売およびワンマンライブの開催を発表いたしました。

「Adamantite」のご予約は全国CD取扱店にて順次スタート！さらに初回生産分にはワンマンライブのチケット先行抽選シリアルコードを封入

2nd MINI ALBUMのタイトルに掲げた「Adamantite」には、非常に硬いとされる架空の鉱物・アダマンタイトのように“征服されない、何者にも屈しない”という意味を込めています。

前人未到の先へ進む葛葉の姿を、豪華クリエイター陣の視点で描く珠玉の1枚となります。

初回限定盤Aには、特典ディスクとして既存曲のリミックス音源5曲を収録。初回限定盤Bには封入特典として、オリジナルグッズを同梱いたします。さらに、3形態共通特典(初回生産分)として、2026年10月12日(月・祝)に開催されるワンマンライブ「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」のチケット先行抽選シリアルコードが封入されています。

さらに、店舗別購入特典も決定いたしました。ミニアルバムに関する続報に、ぜひご期待ください。

2026年7月29日(水)発売 葛葉2nd MINI ALBUM「Adamantite」情報

【商品概要】

■タイトル：葛葉 2nd MINI ALBUM「Adamantite」

■発売日：2026年7月29日(水)

■初回限定盤A

品番：POCS-39061/2

価格：5,500円(税込)

仕様：CD2枚組

Disc1：「Adamantite」新曲7曲

Disc2：既存曲のリミックス音源5曲

封入特典：「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

■初回限定盤B

品番：POCS-39063

価格：5,500円(税込)

仕様：CD＋グッズ(エンブレムブローチ)

Disc1：「Adamantite」新曲7曲

封入特典：「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

※グッズ詳細は後日発表いたします。

■通常盤

品番：POCS-30032

価格：2,640円(税込)

仕様：CD

Disc1：「Adamantite」新曲7曲

封入特典：「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」チケット先行抽選シリアルコード情報

3形態共通の封入特典(初回生産分のみ)として、「Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"」のチケット先行抽選シリアルコードを封入！

シリアル先行抽選期間など詳細は後日発表いたします。

2nd MINI ALBUM「Adamantite」店舗別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルジオラマ

無償特典：複製直筆メッセージカード (形態別絵柄)

■ご予約

https://shop.nijisanji.jp/TAG_900

▼UNIVERSAL MUSIC STORE

3形態セット購入特典：ヘアクリップ＋フォンタブ

単品購入特典：フォンタブ

※セット購入特典「フォンタブ」は、単品購入特典と同内容です。

▼Amazon

アクリルコースター

▼楽天ブックス

アクリルキーホルダー

▼アニメイト（通販含む）

A3クリアポスター

▼タワーレコード（一部店舗除く）

初回限定盤2形態対象購入特典：コラボポスター ＋リリース記念レプリカチケット

通常盤購入特典：リリース記念レプリカチケット

※初回限定盤2形態対象購入特典「リリース記念レプリカチケット」は、通常盤購入特典と同内容です。

▼HMV（一部店舗除く）

スマホサイズステッカー

▼その他CDショップ共通特典

A5ポスターカード

ご予約はこちら

https://kuzuha.lnk.to/AdamantitePR

※各形態のジャケット写真や特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。

※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

※商品・特典のお取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite" 開催決定！

・イベント名：Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"

・会場：Kアリーナ横浜

・日程：2026年10月12日(月)

OPEN 16:30／START 18:00

・出演者：葛葉

・ゲスト：剣持刀也 、不破湊 、イブラヒム 、ローレン・イロアス

・特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kuzuha_bloodyalexandrite/

チケット情報などの詳細は今後の続報をお待ちください。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・葛葉X：https://x.com/vamp_kuzu

・Xハッシュタグ：#葛葉ワンマンライブ

【葛葉 プロフィール】

■ライバー名

葛葉(Kuzuha)

■プロフィール

親の甘い蜜を吸い続けるニートのゲーマー吸血鬼。

見た目にそぐわず我が儘で気まぐれな子供っぽい性格で、すぐ調子に乗る悪い癖がある。

おまけにかなり現金でお金に目がない救いようのないヴァンパイア。

■主なリンク先一覧

葛葉 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kuzuha

葛葉 X：https://x.com/vamp_kuzu

にじさんじ公式HP 葛葉(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kuzuha

にじさんじストア 葛葉 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1042

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



