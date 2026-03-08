【岡山大学】岡山大学附属特別支援学校が「令和7年度全国健康づくり推進学校」として表彰

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の附属特別支援学校は2026年2月7日、学校保健活動（健康診断や環境衛生、保健教育等）、学校安全活動（防災、日々の安全対策等）、食に関する教育等への取り組みが認められ、公益財団法人日本学校保健会から「令和7年度全国健康づくり推進学校」として表彰されました。



この表彰は、文部科学省や厚生労働省が後援し、公益財団法人日本学校保健会が平成14年度から実施している事業であり、現代の学校におけるさまざまな健康課題について、積極的に取り組んでいる学校を表彰することで学校の励みとし、健康教育の推進につながることを期待して行っているものです。



本校は、令和6年度よりPTAと連携し、「防災かばん」や備蓄品を整備、非常食試食会を実施等により保護者と一緒に防災に関する意識向上を図るとともに、学校施設の安全点検や通学・交通安全、不審者対応訓練の実施による学校生活の安全への取り組み、避難訓練等の防災・災害時における安全対策への取り組み、事故等における救急体制整備などの取り組みを行ってきました。



また、同じ取り組みに対して、岡山県学校保健会からは「岡山県学校安全推進学校」として、全国国立学校附属学校PTA連合会から「優秀賞」の表彰も受けています。



岡山大学附属特別支援学校は、これからも児童生徒が健康で安全に学校生活が送れるよう取り組んでいきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月4日に岡山大学から公開されました。

表彰後、賞状と記念盾を手にする篠原附属特別支援学校養護教諭

日本学校保健会から授与された表彰状

岡山県学校安全推進学校の表彰状

全国国立学校附属学校PTA連合会からの表彰状

◆参 考

・岡山大学附属特別支援学校

https://futoku.okayama-u.ac.jp/

・公益財団法人日本学校保健会

https://www.hokenkai.or.jp/

