プレーオフ出演者情報第8弾！シンガーソングライター『草野華余子』の出演が決定！！

一般社団法人Ｔリーグ

プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第8弾として、シンガーソングライターの『草野華余子』の出演が決定しました。



2022年にはＴリーグ公式アンセム「Feel Drive Alive」を制作。ノジマＴリーグ 2022-2023シーズンの開幕戦にてご出演いただきました草野華余子さんに、３年半ぶりにＴリーグ会場にてパフォーマンスいただきます。

今回は、グレイザーマンのテーマソングを制作。本会場が本作での初のパフォーマンス出演となります。

◆ 『草野華余子』さんプロフィール

大阪府出身・東京都在住。シンガーソングライター／作詞作曲家。

3 歳の頃からピアノと声楽を始め、5 歳で作曲を始める。

中学生の頃に出会ったJ-ROCKシーンのバンドサウンドに衝撃を受け、18歳の関西大学進学を機にバンド活動を始める。2007年より「カヨコ」としてソロ活動を開始し、2019 年に本名である「草野華余子」に改名。自身の活動に加え、そのソングライティング力が認められ、数多くのアーティストやアニメ作品への楽曲を提供。

2019年にリリースされた LiSA「紅蓮華」の作曲を手掛け、一躍注目を集める。以降、西川貴教、A.B.C-Z、FANTASTICS from EXILE TRIBEなど、楽曲提供の幅を広げている。2023年には作家活動10周年を記念し、提供曲をセレクトしたセルフカバーアルバム「産地直送vol.1」を発売。また、2025年6月～8月には「3ヶ月連続新曲デジタルリリース」企画を実施。

同年8月には約2年ぶりとなるバンドスタイルでのワンマンライヴツアー「endrolls」を大阪と東京で開催した。シンガーソングライター兼クリエイターという“二足の草鞋型アーティスト”として活動中。



草野華余子 OFFICIAL WEBSITE

https://kusanokayoko.com/

official X：@kayoko225

official instagram：@kayoko_ssw



草野華余子さんは、3/28(土)の女子ファイナルで、試合前のオープニングアクトに出演予定です。出演日時についてはプレーオフ特設サイトで順次発表させて頂きます。

https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/

