Ops.卒入園の装いを整えるパールジュエリーを公開。耳元・首元・胸元を彩るラインアップ

株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランド「Ops.（オプス）」は、卒入園シーズンの装いを整えるパールジュエリーを公開しました。イヤーカフ、ピアス、ネックレス、ブローチまで、耳元・首元・胸元を彩る7アイテムをラインアップ。セレモニーにふさわしい品のよさを備えながら、式の日だけで終わらず日常にも取り入れやすいパールジュエリーを揃えました。

卒入園シーズンの装いに欠かせないパールジュエリー。きちんと感や華やかさを添えながら、装い全体を上品に整えてくれる存在として、この時期あらためて注目が集まります。一方で、セレモニーのためだけではなく、その後の日常にも自然になじむデザインを選びたいというニーズも高まっています。

Ops.では、そんな季節の装いに寄り添うパールジュエリーとして、イヤーカフ、ピアス、ネックレス、ブローチまで幅広いラインアップを展開。卒入園にふさわしい品のよさを備えながら、普段のベーシックな着こなしにも取り入れやすい7アイテムを揃えました。

耳元を整えるアイテムは、

5連パールの立体感が印象的なイヤーカフ「LONAE」、

縦に並んだパールが顔まわりにすっきりとした印象を添える「NELVI」、

10mmパールにバゲットカットジェムを合わせた「CADREA」、

やわらかなフォルムの淡水パールが揺れる「ARNE」、

パールを連ねたフープデザインの「MUNE」

をラインアップ。

王道の一粒やドロップタイプだけでなく、少しデザイン性を効かせたアイテムまで揃えることで、装いのテイストや好みに合わせて選べる構成です。

Earcuff/ LONAE -ロナエ-

Pierce / NELVI -ネルヴィ- \13,200(tax-in)Cadrea -カドレア- \12,760 (tax-in)Arne -アルネ- \5,500 (tax-in)Mune -ミューネ- \15,400 (tax-in)Lonae -ロナエ- \13,200 (tax-in)

首元には、小粒の淡水バロックパールを連ねたネックレス「AFRIZO-MUTE」を用意しました。かしこまりすぎない軽やかな表情が魅力で、ジャケットやブラウスの襟元に自然な華やぎを添えます。セレモニーの装いにはもちろん、式後にはニットやカットソーなどのデイリースタイルにも取り入れやすい一本です。

NECKLACE / Perle-orria \16,390(tax-in)

胸元を彩るアイテムとしては、サークル型のパールブローチ「ENORE」を展開。コサージュほど大げさにならず、それでいてきちんと感をしっかりと演出できるデザインで、卒入園の装いに上品なアクセントを添えます。ジャケットやワンピース、ジレなどに合わせやすく、セレモニー以外のシーンでも取り入れやすいブローチです。

BROACH / Enore \3,550(tax-in)

今回ご紹介する7アイテムは、いずれもパールの持つやわらかな華やかさを活かしながら、今の装いに自然になじむバランス感を大切にしたもの。改まった場にふさわしい印象を保ちつつ、その後の日常にも無理なく取り入れられることは、Ops.がパールジュエリーで大切にしているポイントのひとつです。

卒業・入園という節目の日の装いを整え、その後も長く付き合えるパールジュエリーとして。Ops.は、耳元・首元・胸元を彩るラインアップを通して、今の大人の女性に取り入れやすいパールの選択肢を提案します。

【掲載商品一覧】

■耳元を整えるパールジュエリー

5連パール イヤーカフ LONAE EARCUFF

シルバー925 パールバー ピアス NELVI-PE

シルバー925 10mmパール バゲットカットジェム ピアス CADREA-PE

シルバー925 淡水パール ドロップピアス ARNE-PE

シルバー925 パールフープピアス MUNE-PE

■首元にやわらかな華やぎを添えるパールジュエリー

小粒 バロックパール ネックレス AFRIZO-MUTE

■胸元にきちんと感を添えるパールジュエリー

サークル パール ブローチ ENORE

■Ops.（オプス）について

Ops.（オプス）は、株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランドです。ベーシックな装いにさりげない鮮度を添える、ミニマルでモダンなジュエリーを提案しています。シンプルでありながら埋もれないバランス感を大切に、SILVER925、10K、18K、天然石、パールなどの素材を用いたコレクションを展開。日常に取り入れやすく、それでいて装い全体を洗練して見せる、大人の女性のためのジュエリーを届けています。

■公式サイト・SNS

■会社概要

