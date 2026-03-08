Ops.卒入園の装いを整えるパールジュエリーを公開。耳元・首元・胸元を彩るラインアップ
株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランド「Ops.（オプス）」は、卒入園シーズンの装いを整えるパールジュエリーを公開しました。イヤーカフ、ピアス、ネックレス、ブローチまで、耳元・首元・胸元を彩る7アイテムをラインアップ。セレモニーにふさわしい品のよさを備えながら、式の日だけで終わらず日常にも取り入れやすいパールジュエリーを揃えました。
卒入園シーズンの装いに欠かせないパールジュエリー。きちんと感や華やかさを添えながら、装い全体を上品に整えてくれる存在として、この時期あらためて注目が集まります。一方で、セレモニーのためだけではなく、その後の日常にも自然になじむデザインを選びたいというニーズも高まっています。
Ops.では、そんな季節の装いに寄り添うパールジュエリーとして、イヤーカフ、ピアス、ネックレス、ブローチまで幅広いラインアップを展開。卒入園にふさわしい品のよさを備えながら、普段のベーシックな着こなしにも取り入れやすい7アイテムを揃えました。
耳元を整えるアイテムは、
5連パールの立体感が印象的なイヤーカフ「LONAE」、
縦に並んだパールが顔まわりにすっきりとした印象を添える「NELVI」、
10mmパールにバゲットカットジェムを合わせた「CADREA」、
やわらかなフォルムの淡水パールが揺れる「ARNE」、
パールを連ねたフープデザインの「MUNE」
をラインアップ。
王道の一粒やドロップタイプだけでなく、少しデザイン性を効かせたアイテムまで揃えることで、装いのテイストや好みに合わせて選べる構成です。
Earcuff/ LONAE -ロナエ-
Pierce / NELVI -ネルヴィ- \13,200(tax-in)
Cadrea -カドレア- \12,760 (tax-in)
Arne -アルネ- \5,500 (tax-in)
Mune -ミューネ- \15,400 (tax-in)
Lonae -ロナエ- \13,200 (tax-in)
首元には、小粒の淡水バロックパールを連ねたネックレス「AFRIZO-MUTE」を用意しました。かしこまりすぎない軽やかな表情が魅力で、ジャケットやブラウスの襟元に自然な華やぎを添えます。セレモニーの装いにはもちろん、式後にはニットやカットソーなどのデイリースタイルにも取り入れやすい一本です。
NECKLACE / Perle-orria \16,390(tax-in)
胸元を彩るアイテムとしては、サークル型のパールブローチ「ENORE」を展開。コサージュほど大げさにならず、それでいてきちんと感をしっかりと演出できるデザインで、卒入園の装いに上品なアクセントを添えます。ジャケットやワンピース、ジレなどに合わせやすく、セレモニー以外のシーンでも取り入れやすいブローチです。
BROACH / Enore \3,550(tax-in)
今回ご紹介する7アイテムは、いずれもパールの持つやわらかな華やかさを活かしながら、今の装いに自然になじむバランス感を大切にしたもの。改まった場にふさわしい印象を保ちつつ、その後の日常にも無理なく取り入れられることは、Ops.がパールジュエリーで大切にしているポイントのひとつです。
卒業・入園という節目の日の装いを整え、その後も長く付き合えるパールジュエリーとして。Ops.は、耳元・首元・胸元を彩るラインアップを通して、今の大人の女性に取り入れやすいパールの選択肢を提案します。
【掲載商品一覧】
■耳元を整えるパールジュエリー
5連パール イヤーカフ LONAE EARCUFF
https://ops-official.com/c/earcuff/lonae-ec
シルバー925 パールバー ピアス NELVI-PE
https://ops-official.com/c/pierce/nelvi-pe
シルバー925 10mmパール バゲットカットジェム ピアス CADREA-PE
https://ops-official.com/c/pierce/cadrea-pe
シルバー925 淡水パール ドロップピアス ARNE-PE
https://ops-official.com/c/pierce/arne-pe
シルバー925 パールフープピアス MUNE-PE
https://ops-official.com/c/pierce/mune-pe
■首元にやわらかな華やぎを添えるパールジュエリー
小粒 バロックパール ネックレス AFRIZO-MUTE
https://ops-official.com/c/necklace/afrizo-mute-nk
■胸元にきちんと感を添えるパールジュエリー
サークル パール ブローチ ENORE
https://ops-official.com/c/charm/enore
■Ops.（オプス）について
Ops.（オプス）は、株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランドです。ベーシックな装いにさりげない鮮度を添える、ミニマルでモダンなジュエリーを提案しています。シンプルでありながら埋もれないバランス感を大切に、SILVER925、10K、18K、天然石、パールなどの素材を用いたコレクションを展開。日常に取り入れやすく、それでいて装い全体を洗練して見せる、大人の女性のためのジュエリーを届けています。
■公式サイト・SNS
オフィシャルサイト（日本向け）：https://ops-official.com/
楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/opale/
Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ops-jewel/
オフィシャルサイト（海外向け）：https://ops-official.net/
Instagram：https://www.instagram.com/ops_accessory/
■会社概要
会社名：株式会社HAYNI
所在地：大阪府大阪市淀川区十八条3-9-35
URL：https://www.hayni.jp/
事業内容：オリジナルバッグ、アクセサリー等の企画・販売