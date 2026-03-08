【岡山大学】「キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」に本学の伏谷健太郎さんと森本翔大さんが出場！ 全国の舞台で健闘

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

東京都で2026年2月24日に開催された「第22回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会」において、本学学生が中国大会代表として出場し、全国の舞台で健闘しました。



本学から出場したのは、工学部3年の伏谷健太郎さん、医学部保健学科4年の森本翔大さんです。両名は、2025年度のキャンパスベンチャーグランプリ中国大会において最優秀賞（中国経済連合会会長賞）を受賞し、全国大会への出場権を獲得していました。



全国大会では、各地区大会を勝ち抜いた学生チームがビジネスプランを発表し、事業性や社会性、将来性などの観点から審査が行われました。本学学生2人も、それぞれの着眼点を生かした提案を行い、全国レベルの舞台で堂々と発表に臨みました。



伏谷さんは「地方共創型RaaSでロボット導入をラクに」、森本さんは「医療・介護福祉業界への新規参入サポート」をテーマに、地域や社会の課題解決につながるビジネスプランを提案しました。受賞には至りませんでしたが、全国大会出場を通じて大きな経験を積み、今後につながる成果を得る機会となりました。



本学では、研究・イノベーション共創機構スタートアップ・ベンチャー創出本部を中心に、学生・教職員の起業や事業化に向けた支援を行っています。今後も、学生の挑戦を後押しし、地域や社会に新たな価値を生み出す取り組みを推進していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月2日に岡山大学から公開されました。

伏谷さんの発表の様子

森本さんの発表の様子

◆参 考

・第22回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会

https://cvg.nikkan.co.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

◆参考情報

・【岡山大学】学生起業家の登竜門「キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）中国大会」で岡山大学生が最優秀賞・特別賞・奨励賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003818.000072793.html

・【岡山大学】キャンパスベンチャーグランプリ全国大会に岡山大学大学院生の長尾幸紀さんが出場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003011.000072793.html

・【岡山大学】学生起業家の登竜門「キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）中国大会」で本学学生が最優秀賞・奨励賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002896.000072793.html

・【岡山大学】学生起業家の登竜門として知られる「キャンパスベンチャーグランプリ」の中国大会で、岡山大学学生が最優秀賞を含む5つの賞を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001974.000072793.html

・【岡山大学】「2022年キャンパスベンチャーグランプリ中国大会」で岡山大学大学院自然科学研究科（工学系）の3グループが優秀賞、特別賞、奨励賞を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001208.000072793.html

・2020キャンパスベンチャーグランプリ全国大会で、理学部・久保さんが経済産業大臣賞を受賞！（2021年2月19日 岡山大学新着ニュース）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id10037.html

・【岡山大学】「2022年キャンパスベンチャーグランプリ中国大会」で岡山大学大学院自然科学研究科（工学系）の3グループが優秀賞、特別賞、奨励賞を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001208.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15122.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html