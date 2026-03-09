人口の差はおよそ10倍以上!?　イランが反米、反イスラエルになるまでの流れと、その戦力差は？

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『サクッとわかるビジネス教養 これからの世界の紛争』を2026年3月9日（月）に発売いたしました。

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4405120501/

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18463289/

■図解とイラストで、世界の紛争について「会話」ができるようになります

本書は、作家・元外務省主任分析官、佐藤優氏の監修により、世界各地で続いている紛争と日本のこれからについての展望をイラストと文章で「サクッと」理解していただくための一冊です。

「なぜ争いが起きるのか」という問題を分析することは、過去に起きた同様の悲劇を繰り返さないための指標となります。

１９６０年代まではイスラエルとイランは良好な関係を築いていました。

しかし、１９７９年にイラン革命が起き、イスラム主義国家が成立すると、イランは反米に傾き、イスラエルとも激しく対立。２００２年にイランが秘密裏に核開発を進めていたことが発覚すると、アメリカは厳しい制裁を発動しました。その後、イランの核開発を制限する国際合意がなされましたが、第一次トランプ政権がこの合意から離脱して形骸化。今日の緊張に至ったのです。

このように、現在、世界各地で起きている紛争の火種には、宗教、価値観、民族、領土などがあり、それらの要素が複雑に絡み合っている場合もあって理由を一つに絞ることはできません。本書では世界で起きている紛争と、これからの世界についての展望を解説します。

■監修者情報

佐藤優（さとうまさる）

1960年、東京都生まれ。作家、元外務省主任分析官。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了。外務省に入省し、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕・起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪が確定。2013 年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。著書『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』（新潮社）で毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』（新潮社）で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

■書誌情報

『サクッとわかる ビジネス教養 これからの世界の紛争』

ISBN : 978-4-405-12050-1

監修者 ：佐藤優

出版社 ：株式会社 新星出版社

定 価 ：1,650円（税込）

仕 様 ：四六判/4C/160ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

TEL 03-3831-0743 / Fax 03-3831-0758

E-mail editor@shin-sei.co.jp

〒110-0016 東京都台東区台東2-24-10