【岡山大学】鹿田Learning Communityで国際交流イベントを開催-多文化共修の拠点として週2回オープン

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年10月29日、鹿田キャンパスの鹿田Learning Community（鹿田LC）において、「ラテンアメリカのパーティー」をテーマとしたウェルカムパーティーを開催しました。当日はラテンアメリカ出身の学生による自国紹介のプレゼンテーションのほか、ラテン系ダンスの体験や、伝統的な「ピニャータ割り」ゲームなどが行われ、参加者同士の交流が深まる活気ある時間となりました。



また、2025年12月19日には、クリスマスと日本の絵馬文化を融合させたイベントを開催しました。参加した学生たちは、新年の願い事を書いたり、一緒にクリスマスツリーの飾り付けをするなど、文化の違いを楽しみながら交流を深めました。



さらに、2026年2月6日に実施された「Globalized Voices Partners Program」の最終発表会では、参加学生が互いのパートナーの国について、相手の言語で紹介するプレゼンテーションを行い、学習の成果を発表しました。



鹿田Learning Community（鹿田LC）は、岡山大学多文化共修事業に基づき、鹿田キャンパスに設置された学修・交流スペースです。約10年前に「鹿田L-Cafe」としてスタートし、活動内容の拡充に伴い現在の名称へとリニューアルしました。日本人学生と留学生の交流や、SDGsに関連するプロジェクトなどを通じて、異文化理解を深めることを目的としています。



現在、鹿田LCでは、留学を目指す学生や、異文化交流に関心のある学生を対象に、さまざまなプログラムを実施しています。「Ready to Go Abroad Program（留学準備プログラム）」では、交換留学を予定している学生を対象に、学術研究院共通教育・グローバル領域のクレミンソン・ティム准教授の協力のもと、日常英会話の練習に加え、留学先大学で行う英語による学術プレゼンテーションの練習をサポートしています。



また、「Globalized Voices Partners Program」では、日本人学生と留学生がペアになり、10週間にわたり週1回・1時間の交流を行っています。最初の30分は英語、後半は日本語で会話を行い、日常生活や自国紹介、文化・習慣など、さまざまなテーマについて意見交換を行います。



鹿田LCの日々の活動は、毎週火曜日・金曜日の17:30～20:00まで実施しています。中国語・スペイン語の「サバイバル会話」レッスンや、ズンバ、ボードゲームなどを通じて、誰でも気軽に参加できる、和やかな交流の場を提供しています。興味のある方は、鹿田LCのInstagramアカウントや公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年3月3日に岡山大学から公開されました。

後楽園ライトアップの夜間鑑賞（2025年8月29日）

Globalized Voices Partners (GVP）プログラム

Ready to Go Abroad（RGA）プログラム

クリスマス＆絵馬・フュージョンパーティー（2026年12月19日）



◆参 考

・鹿田LC

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/about/%E9%B9%BF%E7%94%B0l-cafe/

・鹿田LC Instagram

https://www.instagram.com/shikata_lc/

・鹿田LC Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61587965462805&locale=ja_JP(https://www.facebook.com/profile.php?id=61587965462805&locale=ja_JP)

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）



