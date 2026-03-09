【岡山大学】ジョブシェア（学内兼業）海外業務報告会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月10日、ラオス・カンボジアおよびタイの海外業務に従事した職員による「ジョブシェア（学内兼業）海外業務報告会」を本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）5階コネクトスタジオを会場にハイブリッド開催しました。

本報告会は、本学が2025年8月から導入している学内兼業制度「ジョブシェア制度」により海外業務に従事した職員が業務で得た知識や経験を他の職員に共有するとともに、今後の留学生リクルート等における課題等を考えることを目的としています。報告会には、会場とオンラインを併せて36人の事務職員および教育研究系技術職員が参加しました。



冒頭、田村恵国際企画課長から開会のあいさつがあり、報告会第一部として、人事課の田中佐季主査、自然系研究科等総務課の金野栞事務職員、自然系研究科等学務課の石村祥主任および久米井万実事務職員の4人から、ラオス・カンボジアでの活動内容や経験について報告がありました。

次に、産学連携課の大石英果事務職員および学務企画課の河合勇輝事務職員の2人からタイでの活動内容や経験について報告があり、その後、国際企画課の仁井勇佑主任専門職員から海外学生リクルートにおける本学紹介時の提案・留意点と題して報告がありました。



報告会第二部では、会場参加者と発表者が3つのグループに分かれ、今後の留学生リクルート等における本学の課題を考えるワークショップを行いました。仁井主任専門職員がファシリテーターとなり、発表者を中心に各グループで留学生リクルート等における本学の抱える課題について活発な議論が行われました。第二部の最後には、挙げられた課題について各グループ代表者から発表し、森本由美子人事課長から所感と閉会のあいさつがありました。



今回の報告会は、海外業務を通じて得られた知見・経験を言語化・体系化して整理し、組織全体で知識（形式知）を共有・活用する試みです。また、2025年8月から導入したジョブシェア（学内兼業）制度は、部局の垣根を越えて多様な業務を経験することで、職員一人一人の高度化を促し、大学全体の組織力向上につなげることを目的としています。

岡山大学では、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に基づき、知識を生かして新しい価値を生み出す力を持ち、柔軟な対応力と広い視野を備えた人材、“ナレッジワーカー”の育成を強力に推進します。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。



○参加者・発表者のコメント

「ジョブシェアによる海外業務に参加された方の準備段階での苦労話や現地での業務経験談などを聞くことができる貴重な機会となりました。また、業務で得られた知識や経験をナレッジとして共有していく重要性やその共有の仕方についても勉強になり、今後の自身の業務に生かしていきたいです」。

「改めて、振り返りの時間が取れたことを非常に感謝しています。帰国後、どうしても日々の業務の中で、ジョブシェアでの記憶や気持ちが薄れていってしまっていたのですが、今一度、あの時に感じた気持ちが蘇ってきて、今の部署で接している学生にも還元したい、頑張らねばという気持ちになっています。また、グループワークで話し合った問題点について、全学的に改善に向かうよう働きかけを続けていくことはもちろん必要だと思います。ただ、まずは、自分の担当している業務から取り組むことは可能ですので、身近なところから実際に改善してみようと思っています」。

ラオス・カンボジアについて話す 発表者（写真奥左から田中主査、石村 主任、金野事務職員、久米井事務職員 ）と参加者の様子

タイについて話す発表者 （写真奥左から河合事務職員、大石事務職員）とそれを聞く参加者の様子

グループワークで議論する参加者

グループワークを発表する参加者

会場となった共創イノベーションラボ（KIBINOVE）（岡山大学津島キャンパス）

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）ホームページ

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学J-PEAKS「研究力強化とイノベーション創出に向けた人事戦略」についての紹介

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/human-resource-strategy/

・岡山大学J-PEAKS Monthly DIGEST（ジョブシェア制度について）

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/freetext/J-PEAKS/file/vol22.pdf

◆参考情報

・【岡山大学】事務職員を対象とした新たな学内兼業制度「ジョブシェア制度」中長期プロジェクトを実施-中長期ジョブシェア ～ 事務職員採用試験に係る広報強化プロジェクト-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003767.000072793.html

・【岡山大学】ジョブシェア制度を活用し、岡山大学事務職員がタイ・バンコクで国際業務を実践

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003702.000072793.html

・【岡山大学】多様な業務経験を通じて事務職員の高度化を推進：ジョブシェア制度が始動～ラオス・カンボジアでの国際イベント参加～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003512.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 人事課 人材活用グループ

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7029

E-mail：abg7029◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15085.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html