日本の建築廃材問題に新しい選択肢。“壊さないリノベーション”「室内ソムリエ」とは

株式会社シンセイ

建物管理・内装リノベーション・清掃事業・ホテル清掃業を展開する株式会社シンセイ（所在地：京都本社 関西全域、代表取締役 金岡嵩尚）は、建物を壊さず再生する新しい空間提案サービス 「室内ソムリエ」事業を開始しました。

日本では建物改装時に多くの建築廃材が発生していますが、同社では既存の建材や設備を活かす “壊さないリノベーション” を提案。建築廃材削減と建物価値向上を両立する新しい建物再生モデルを展開します。

建築廃材は日本の産業廃棄物の中でも大きな割合を占める

日本では建物の解体や改装の際、多くの建築廃材が発生しています。

例えば

床材 内装材 建具 設備機器など、

まだ使用可能な建材でも廃棄されるケースが少なくありません。

建築廃材は産業廃棄物の中でも大きな割合を占めており、建築業界では

・廃棄物削減

・建材再利用

・建物の長寿命化

などが課題とされています。

※廃棄物削減のため再利用に貢献

新しい取り組み室内ソムリエとは

同社が提案する 室内ソムリエとは、建物を壊すのではなく再生する空間提案サービスです。

建物の状態を見極めながら

既存建材の再利用 内装補修・再生 空間価値を高めるリノベーション提案

などを行い、建物の価値を最大限引き出します。

空間の状態や素材を見極め最適な提案を行うことから、

このサービスを 「室内ソムリエ」と名付けました。

建物の医者という考え方

同社では建物に関わる建設 内装 清掃 建物管理 を一括で対応する

「建物の医者」モデルを展開しています。

建物を壊すのではなく

修復・再生・維持

を重視することで、建物の長寿命化と価値維持を目指します。

※無駄に壊さない改修・素材を活かす・長寿命化視点施工

SDGsへの取り組み

室内ソムリエ事業では

建築廃材削減 建材再利用 建物の長寿命化

などを通じて、環境負荷の低減を目指しています。

建物を「壊して作る」から

「活かして再生する」社会への転換を提案します。

※“生かす資産”として扱う施工会社です

今後の展望

同社では今後

室内ソムリエ事業の拡大 ホテル・商業施設への導入 建物再生サービスの全国展開

を進め、建物を壊さず価値を高める新しい建築文化の普及を目指します。

会社概要

会社名：株式会社シンセイ 室内のソムリエ

代表取締役 : 金岡嵩尚

所在地：京都、関西エリア

事業内容

・建設事業

・内装リノベーション

・清掃事業

・建物管理事業

・ホテル清掃業

・室内ソムリエ事業