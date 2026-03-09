【岡山大学】第4回 先生になりたい高校生のためのワークショップ〔3/16,月 オンライン開催〕

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

「“わくわく、ドキドキ”子どもと一緒に学べる先生っていいな！」「先生になりたいけど、何からはじめよう？」先生という仕事に興味を持っている高校生の皆さん、私たち教育学部の教員が、その気持ちを大切に育てるお手伝いをします。学問のチカラを借りて、学ぶ面白さを体験してみませんか。

本ワークショップの第4回目は特別支援教育学ご専門の下中村武先生による「障害の社会モデル」に基づく聴覚“障害”理解と聴覚障害のある子どもへの教育・支援」です。T特別支援教育学の研究から得られた最新知見をもとに、聴覚障害をもつ子どもへの授業設計・学習サポート方法を一緒に考えてみましょう。

学校種や教科は問いません。先生になりたい高校1年生から3年生までが対象です。初めての参加、1人での参加も大歓迎ですので是非ご参加ください。

【日 時】

2026年 3月 16日（月）18:00～19:30

【開 催】

オンライン（ZOOM）

【内 容】

「障害の社会モデル」に基づく聴覚“障害”理解と聴覚障害のある子どもへの 教育・支援」

障害を「個人の問題である」という個人モデルではなく、「社会の環境が作り出している問題である」という社会モデルで捉えることで、聴覚障害のある子どもへの教育・支援のあり方は大きく変わります。聴覚障害について正しく理解し、教育・支援のあり方について一緒に考える機会にしたいと思います。

【講 師】

下中村 武 氏

【対象者】

先生になりたい高校1年生から3年生まで

【定 員】

300名

【お申し込み方法】

下記のURLからお申し込みをお願い致します。

（下記のポスターのQRコードからも登録できます）

https://forms.gle/nhytX58rGpFN3NUM8

【ポスター】

https://edu.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2026/01/fab319b7ef35080f8933cc61b3e5eabc.pdf

◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

・岡山大学 教育学部 社会科教育講座

https://edu.okayama-u.ac.jp/~syakai/

岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 教育学部 社会科教育講座 准教授 高田宏史

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7607

E-mail：h_takada1978◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://edu.okayama-u.ac.jp/news/post-10880/

