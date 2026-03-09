涼感ウィッグ「Air JUSME」新発売！　森山良子さん・清水ミチコさんが出演レディースアートネイチャー新CM 「気持ちいいウィッグ」篇2026年3月9日（月）より放送開始

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、涼感素材とエアホールを採用した「つけた瞬間、ス～っと快適」な涼感ウィッグ「Air JUSME（エア ジャスミー）」を発売します。これに合わせ、森山良子さんと清水ミチコさんが出演する新TVCM「気持ちいいウィッグ」篇を2026年3月9日（月）より全国で放送開始します。

「今度のウィッグは、気持ちいい！」森山良子さんと清水ミチコさんの息の合ったひと言から始まる今回のCM。舞台は、澄みきった青空が広がるゴルフ場。暑い日差しの中、アクティブに身体を動かしながらも爽やかな表情を見せるお二人の姿が印象的です。

「汗をかくのも、こわくない！」そんな森山さんの掛け声とともに紹介されるのが、涼感ウィッグ「Air JUSME（エア ジャスミー）」。CMでは、風がすっと通り抜ける「エアホール」採用のネット構造の軽やかさと、ひんやり感をもたらす涼感素材の心地よさを描写。汗ばむ季節でも快適に過ごせる爽快感を、映像とともに伝えています。そして最後は、お二人が自信に満ちた笑顔で「ためして、驚いて！」と、力強く呼びかけます。

【新TVCM概要】

■タイトル：「気持ちいいウィッグ」篇 60秒・30秒

■TVCM公開日：2026年3月9日（月）～

■公式サイト：https://www.artnature.co.jp/ladies/jusme/

■YouTube：本編60秒 https://youtu.be/SGgkMNIMJZI(https://youtu.be/SGgkMNIMJZI)

本編30秒 https://youtu.be/wIAtTVOiz0I

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SGgkMNIMJZI ]

【プロフィール】

森山良子（もりやま りょうこ）

1967年デビュー。透明感あふれる歌声と歌唱力でトップシンガーとして長らく活躍、『禁じられた恋』『涙そうそう』『さとうきび畑』などのヒット曲がある。ラジオ番組、『オールナイトニッポン MUSIC10』やインスタグラムも楽しい語りや投稿で人気。2021年は映画『竜とそばかすの姫』で清水ミチコさんとともに声優として出演。同年、岩谷時子賞を受賞。2022年4月まで放送のNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』への出演も話題に。2024年12月NYでジャズピアニストとして活躍する大江千里プロデュースの日本語 JAZZ アルバム「Life Is Beautiful」(NY録音)をリリース。昨年４月には大阪・関西万博にて、国連主催のジャズイベントに出演し世界配信される。1970年の大阪関西万博にも出演しており55年振り2度目の出演となった。歌手活動以外でも、多岐に渡り精力的に活躍中。

清水ミチコ（しみず みちこ）

岐阜県高山市出身。学生時代よりラジオ『オールナイト・ニッポン』、雑誌『ビックリハウス』等に投稿。1983年、ラジオ番組の構成作家を始める。次第に出演機会も増え、翌年からはテレビＣＭの声のキャラクターを務め始める。1986年、渋谷ジァン・ジァンにて初ライブ。1987年、フジテレビ系『笑っていいとも！』レギュラーとして全国区デビューを果たす。また、同年12月発売『幸せの骨頂』でＣＤデビュー。翌1988年スタートの『夢で逢えたら』にはダウンタウン、ウッチャンナンチャン、野沢直子とともにレギュラー出演、「伊集院ミドリ」のキャラクターが大ブレイク。以後、独特のモノマネと上質な音楽パロディで注目され、テレビ、ラジオ、映画、執筆、ＣＤ制作等、幅広い分野で活躍中。11月22日より全国ツアー「清水ミチコのHAPPY PARADISE」をスタート中。

【撮影の様子】

今回のCM撮影は、澄みわたる青空の下、ゴルフ場を舞台に行われました。広々としたグリーンと爽やかな風に包まれたロケーションは、まさに爽快という言葉がぴったり。開放感あふれる環境の中で、森山良子さんと清水ミチコさんはリラックスした様子で撮影に臨みました。撮影中、とりわけ現場を盛り上げたのが森山さんのゴルフの腕前。パターを見事に決めた場面では、スタッフやモデルの皆さんから思わず歓声が上がり、「さすが！」と拍手が起こるひと幕も。森山さんご本人も笑顔を見せ、現場は一気に和やかな空気に包まれました。また、ヘアモデルの4人とともにコースを巡るシーンでは、まるで本当にラウンドを楽しんでいるかのような自然な笑顔が印象的。移動の合間にも談笑が絶えず、終始明るい雰囲気の中で撮影が進みました。

【新CM 「気持ちいいウィッグ」 篇 60秒 ストーリーボード】

【『Air JUSME（エア ジャスミー）』について】

【商品特長】

２つの新機能で、つけた瞬間、ス～っと快適！涼感ウィッグ「Air JUSME（エア ジャスミー）」「Air JUSME」は、ウィッグの快適さを徹底追求。通気性とひんやり感を高めた新感覚ウィッグです。

暑い日でも快適に過ごせる設計で、アクティブなシーンにも心地よくフィットします。

【商品機能】

●ス～っと涼感シート＆涼感ポケット

ベース内側に設けたポケットに、ひんやり感をもたらす“ス～っと涼感シート”を装着できます。つけた瞬間、頭皮に心地よい涼やかさが広がります。楽に出し入れできる設計で涼感シートを入れなくても使用できます。

●エアホール

快適さをベースに通気性を高めるホール構造を採用。風が通り抜ける設計で、軽やかなつけ心地を実現します。涼感素材との組み合わせにより、爽快感をサポートします。

「Air JUSME」は、快適さを追求した2つの機能により、見た目の自然さだけでなく心地よさまで進化。暑い季節でも、汗を気にせず軽やかに。髪が快適になることで、気持ちまで前向きになれる毎日を応援します。

【商品カタログについて】

オーダーメイドウィッグ無料おためし体験実施中！

最新Air JUSME 商品カタログプレゼント！

最寄りのレディースアートネイチャーサロンや全国各地で開催されている展示・試着会で、『Air JUSME』をはじめ、ウィッグを無料でおためしいただけます。また、最新の「エア ジャスミー」を紹介する商品カタログやウィッグに関するQ&Aやウィッグを使ったヘアアレンジなどを紹介したカタログ「髪物語」を2冊セットでプレゼントしています。

無料おためしのご予約、最新カタログのお申し込みは、下記の専用フリーダイヤルにお気軽にお問い合わせください。

◎専用フリーダイヤル： ０１２０-６２-０４８０

（お問い合わせ時間/AM9:00～PM11:00）

https://www.artnature.co.jp/ladies-artnature/

◎展示・試着会スケジュール（全国）

https://www.artnature.co.jp/ladies/experience/schedule.html

【アートネイチャーについて】

「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわるお悩みやニーズに寄り添い、事業を展開しています。最高品質のオーダーメイドウィッグをはじめとした幅広い商品・サービスを通して、よりポジティブな生き方を提案します。

◎公式サイト

https://www.artnature.co.jp/

