新WEB CM「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」篇　「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」篇　3（ざ）9（く）にちなみ、3月9日“ザクザク”の日より公開

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』、同『ソルティハニーバター』の発売を記念して、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」が登場する新WEB CM、「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」篇と「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」篇を、3月9日（月）よりハーゲンダッツ公式YouTubeや公式HPで公開。さらに、3月12日（木）からはハーゲンダッツ公式Xでプレゼントキャンペーンを実施します。

■食べ始めたら夢中になる“ザク硬”食感を、トムとジェリーがコミカルに表現!

3月10日（火）にミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』と『ソルティハニーバター』を期間限定で新発売します。ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコントラスト、変化のある味わいでつい食べ進めたくなるおいしさです。本商品のWEB CM、「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」篇と「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」篇では、「トムとジェリー」が登場。「ザクザク」の語呂に合わせて3月9日にハーゲンダッツ公式YouTubeやハーゲンダッツ公式HPにて公開します。

POPでユーモアたっぷりなトムとジェリーの世界観は、本商品の特徴である“ザク硬”食感との親和性が高く、「ザクッ」「硬ッ」といったシズル表現を、キャラクターのコミカルな動きや表情で表現しています。驚きの食感に引き込まれ、食べ始めたら夢中になる、そんな商品の魅力と食べる楽しさが直感的に伝わるCMに仕上がっています。

■新WEB CM概要

「トムとジェリー」が、「ザクッ」という快音とともに、新作『ROCKY CRUNCHY!』の賑やかな世界を駆け巡るエネルギッシュなシーンが見どころです。トムとジェリーのコミカルなアクションを通じて、これまでにない「ザクッ」「硬ッ」という食べ応えをダイナミックに伝えます。甘酸っぱいイチゴや芳醇なハチミツのシズル感溢れる映像は、一口食べた瞬間の驚きと楽しさを予感させます。新食感の虜になる、遊び心に満ちた贅沢なひとときを届けます。また、WEB動画には2つの動画が連動した仕掛けを施しております。

【CMタイトル】 ・「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」篇

・「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」篇

【CM出演者】 トムとジェリー

【公開日】 2026年3月9日（月）より公開

※各種SNSでは、2026年3月10日（火）に公開

【配信先】 YouTube、ハーゲンダッツ公式HP、

各種SNS（X、Instagram、TikTok、Facebook）、等

【WEB CM URL】 https://youtube.com/shorts/6uT4E9oNRe0

https://youtube.com/shorts/qaGKrPIpfds

■ストーリーボード（WEB CM「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」篇・

「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」篇）

■キャンペーン内容

名称 ：トムとジェリーデザイン入りチャーム付き

ZAKUKATA!スコップスプーンが当たる！

SNSキャンペーン

期間 ：3月12日（木）～3月31日（火）

景品 ：ZAKUKATA!スコップスプーン

参加方法：ハーゲンダッツ ジャパンとトムとジェリー公式Xの

Wフォローとリポスト

■ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』、

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ソルティハニーバター』

3月10日（火）より期間限定新発売

・ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』

甘酸っぱいストロベリーの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリームです。

果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ほのかなビター感がアクセントとなる、岩のようにごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピングしました。

まろやかでクリーミーなアイスクリームとココアクッキーの“ザク硬”食感の対比に、ストロベリーの甘酸っぱさが重なり、ついつい食べ進めたくなる味わいをお楽しみください。

・ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ソルティハニーバター』

甘じょっぱいハニーバターの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリームです。

バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味をきかせた、岩のようにごろっとした大きめのハードバタービスケットをトッピングしました。

コク深くなめらかなアイスクリームとビスケットの“ザク硬”食感の対比に、ハニーバターの甘じょっぱさが重なり、ついつい食べ進めたくなる味わいをお楽しみください。

価格：373円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

【トムとジェリーについて】

1940 年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしています。

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーンネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

