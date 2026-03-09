LIVE DAM WAO!×那須ハイランドパーク「那須ハイUTA-1グランプリ」を開催！

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の那須ハイランドパークにて、2026年3月21日(土)～4月19日(日)の期間の特定日で、「那須ハイUTA-1グランプリ」を開催いたします。今回、カラオケDAMでお馴染みの株式会社第一興商が全面協力！「LIVE DAM WAO!」のカラオケ採点に挑戦し、既定の得点をクリアして、プレゼントをゲットしよう！遊園地のど真ん中で、本気の「歌ってみた」を楽しんでみませんか？

■イベント概要

開催日時：3月 21日(土), 23日(月), 27日(金), 28日(土), 29日(日), 30日(月),4月 5日(日), 11日(土), 12日(日), 18日(土), 19日(日)

開催場所：タウンセンター（雨天時は場所が変更になります）

参加費 ：無料（※別途入園料が必要です。）

参加条件：どなたでもご参加いただけます。（※おひとり様1回限りの参加制限とさせていただきます。）

イベントページ：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1246

■景品について

下記の指定点数をクリアした方には景品をプレゼント！

＜おとな（中学生以上）＞

100点 ：那須ハイおすすめお土産セット3,000円分

95点以上：選べる園内商品引換券

＜こども（～小学生まで）＞

95点以上：那須ハイおすすめお土産セット3,000円分

90点以上：選べる園内商品引換券

■LIVE DAM WAO!について

「LIVE DAM WAO!」は、株式会社第一興商の通信カラオケDAMシリーズにおける最新フラッグシップモデルです。楽曲・映像・コンテンツのすべてが進化し、驚きの高品質カラオケ体験をご堪能いただけます。そして今回のイベントでは、同機種搭載の最新カラオケ採点「精密採点Ai Heart」を使用します。”聴感”に着目して開発された本コンテンツは、人が聴いて「上手い」と感じる歌ほど、より高得点が獲得しやすくなっています。文字通り”心”を手にしたAI採点に、ぜひあなたの歌声で挑戦してみてください！

☆使用機種・採点コンテンツ詳細

LIVE DAM WAO!：https://www.clubdam.com/damlineup/livedam_wao/

精密採点Ai Heart：https://www.clubdam.com/contents/saiten/seimitsusaiten_ai_heart.html

特別協力：株式会社第一興商

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約15種類が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックレストランなどの設備も充実している、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪TOWAピュアコテージ≫

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式HP:https://www.pure-cottages.jp/

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 五十嵐 弘樹

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company