Mrs. GREEN APPLEと浜辺美波さんが初めて知る「肌のほんとうのこと」　日本初のAI角層解析「FANCL SKIN PATCH」新TVCM

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、日本初※1のAIを活用して肌の角層を解析する「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」の新TVCMを2026年3月9日（月）から全国で順次放映します。

新TVCMには、「すべての人に肌の健康測定※2を」というファンケルの取り組みに共感したMrs. GREEN APPLEと浜辺美波さんが出演します。「FANCL SKIN PATCH」の体験を通じて、Mrs. GREEN APPLEの3人と浜辺さんが「肌のほんとうのこと」と向き合い、やるべきケアとやらなくていいケアに気付くことで、確かな希望を手にしていく姿が全3篇にわたって描かれています。

※1 角層細胞をAIで解析するカウンセリングサービス（2022年9月時点）

※2 疾病を診断するものではありません

■ 撮影エピソード

真っ白な衣装に身を包みスタジオ入りしたMrs. GREEN APPLEの3人。「FANCL SKIN PATCH」の分析結果を目にすると、大森さんは「どうしてわかったんですか？」と驚きの表情。若井さんと藤澤さんも「ばれちゃったか～」と笑顔を見せ、AIによる解析の精度に感嘆していました。

特に、若井さんは「もっと見ていいですか？教えてください！」と、カットがかかった後も分析結果に興味津々の様子。自分の肌の強みや課題、そして必要なスキンケアを知った3人の表情は、次第に明るく変化し、前向きに肌と向き合う姿が印象的でした。藤澤さんは「褒められた！嬉しい～！」と、らしさあふれるリアクションで撮影現場を和ませていました。

一方の浜辺さんは、分析結果を一つ一つ丁寧に確認しながら、「食事と睡眠、がんばろう！」と笑顔でコメント。さらに、「自分が思っているよりも、想像以上に肌が頑張ってくれていて、自信がつきました」と語り、肌状態を客観的に知ることで生まれた、新たな気付きを実感されていました。

撮影は終始和やかな雰囲気の中で進み、「肌のほんとうのこと」を知ることで、自分自身と前向きに向き合う姿が印象的な撮影現場となりました。

■ 新TVCM概要- CMタイトル ： 「FANCL SKIN PATCH 登場」篇（30秒）- 出演者 ： Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）、浜辺美波さん- 放映開始日 ： 2026年3月9日（月）から順次放映- 放映地域 ： 全国- YouTube ： https://youtu.be/9hqMdfoJMOs- CMタイトル ： 「FANCL SKIN PATCH Mrs. GREEN APPLE 体験」篇（15秒）- 出演者 ： Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）、浜辺美波さん- 放映開始日 ： 2026年3月13日（金）から順次放映- 放映地域 ： 全国- YouTube ： https://youtu.be/llfo04mUfoA- CMタイトル ： 「FANCL SKIN PATCH 浜辺さん 体験」篇（15秒）- 出演者 ： 浜辺美波さん、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）- 放映開始日 ： 2026年3月13日（金）から順次放映- 放映地域 ： 全国- YouTube ： https://youtu.be/G-2Vgg9Hz6U

■ CMメイキング映像

【サービス概要】

- 出演者 ： Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）、浜辺美波さん- 公開日 ： 2026年3月9日（月）- YouTube ： https://youtu.be/QYy3V6pgM-8- サービス名 ： 「FANCL SKIN PATCH」（ファンケル スキンパッチ）- 開始日 ： 2026年3月9日（月）- 提供場所 ： 全国のファンケル直営店舗- 価格 ： 無料- 所要時間 ： 約30分（事前web予約受付）- 公式サイト ： https://www.fancl.co.jp/skinpatch/index.html

■ 出演者プロフィール

Mrs. GREEN APPLE

2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2020年にベストアルバム『５』をリリースするも突如活動休止、2022年3月に「フェーズ2開幕」として再始動した。2023年に5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』をリリースし、アリーナツアー、初のドームライブを成功させ、「ケセラセラ」でレコード大賞を受賞。2024年には、5か月連続でシングルをリリース、そして7月に日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーを開催。9月に公開した映画『The White Lounge in CINEMA』は、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録した。そして、バンドでは初となる2年連続のレコード大賞を「ライラック」で受賞。デビュー10周年の2025年は、7月にベストアルバム『10』をリリースし、２日間で10万人規模の野外ライブを開催、「クスシキ」から「GOOD DAY」までシングルを6か月連続でリリース。さらに10月～12月にかけて自身最大規模・55万人動員の5大ドームツアーを開催。11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開した。さらに周年の締めくくりとして、展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催。「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK 紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。ベストアルバム『10』は100万枚を突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が110億回を超える史上初のアーティストとなっている。2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリースした。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。

浜辺美波

2000年8月29日生まれ。石川県出身。2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションにてニュージェネレーション賞を受賞。同年『浜辺美波∼アリと恋文∼』で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。

近年の主な出演作は、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」ヒロイン槙野寿恵子役、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役など。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦の司会を担当。2024年に映画『シン・仮面ライダー』で第47回日本アカデミー賞助演女優賞、映画『ゴジラ-1.0』で第47回日本アカデミー賞主演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。

現在は、2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』清水美空役、NHK2026年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」に寧々役にて出演中。