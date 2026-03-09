“すべての人に無料で肌の健康測定※1を”　日本初※2のAI角層解析技術を活用した「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」誕生

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、独自のAI技術で角層細胞を解析し、現在の肌状態のみならず未来の肌リスクまで予測するカウンセリングサービス「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」を、3月9日（月）から全国の直営店舗で開始します。

本サービスは、20年以上継続してきた角層のタンパク質研究と、特許取得の独自のAI解析技術を融合した日本初※2のAI角層解析を活用した肌の健康測定※1をするサービスです。「現在の肌状態」と「将来起こりうる肌トラブルのリスク」を可視化し、肌にとってほんとうに必要なことが分かります。当社が行った調査※3では、ご自身の肌状態に関心がある方のうち、約8割の方が「今行っているケアが、自分の肌にほんとうに合っているか自信がない」と感じていることが分かりました。そこで、当社は「すべての人にご自身の肌を知り、ほんとうに必要なケアがわかる機会をつくりたい」という想いから、「FANCL SKIN PATCH」を無料で提供していきます。

※1 疾病を診断するものではありません

※2 角層細胞をAIで解析するカウンセリングサービス（2022年9月時点）

※3 「肌への向き合い方」に関する調査（ファンケル調べ） 調査期間 ： 2026年2月27日～3月2日 20～49歳男女 n=3,574

【カウンセリングサービスの特徴】

- 本解析は一般的に行われる肌測定とは異なり、角層から得られるその人だけの肌の情報を解析するという当社独自の解析方法です。肌表面の角層を専用テープで採取し、「角層のカタチ・大きさ」と「肌の美しさに関わるタンパク質」を独自の計算式をかけ合わせて解析します。解析結果を「7つの肌力」として算出し、現在の肌状態に加えて将来なりやすい肌トラブルの傾向が分かります。＜7つの肌力について＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/17666/table/1507_1_cd599b9f9f97ea5bf985333b2cf35637.jpg?v=202603090951 ]- 「7つの肌力」は、自身が持つ肌の強み「GOODポイント」と、ケアすることで伸びしろのある要素「MOREポイント」の両面を提示します。これによって、一人ひとりの肌特性を多角的に知るとともに、やるべきこととやらなくていいことが分かります。また、角層細胞の解析による未来のリスクを予測し、スキンケアだけでなく、インナーケア（栄養）や生活習慣まで含めたアドバイスを行います。化粧品と健康食品の両分野で研究・商品開発を行ってきた当社ならではの内外美容の視点で、総合的にご提案します。- カウンセリングサービスは、全国の直営店舗に所属する美と健康の専門知識を持つスタッフが約30分で行います。また、当社のメンバーズアプリをお持ちの方は、解析結果をアプリ内のマイページに保存ができます（過去2年間・最大4回分）。定期的にサービスを受けていただくことで、肌状態の変化を視覚的に確認することができます。

※メンバーズアプリをお持ちでない方もサービスの利用は可能ですが、データは保存できません。

【開発背景】

当社は、20年以上前から、肌の美しさに関わる角層細胞のタンパク質に着目した研究を続け、研究成果をもとに肌解析システムを開発してきました。2022年には独自に開発した角層を解析するカウンセリングサービス「AIパーソナル角層解析」を全国の直営店舗で導入し、お客様の肌悩みの解消に寄り添ってきました。

また近年、スキンケア市場は多様化により、成分や情報があふれる中で、「化粧品の種類や成分が多様化しすぎていて、自分に何が必要かわからない」という人は8割※3を超え、「自分に合ったスキンケアを知りたい」というニーズが高まっています。同じ肌悩みであっても、その原因は一人ひとり異なり、ケアも異なります。だからこそ、肌にとって本当に必要なケアを知ることが、健やかな肌状態を保つ上で重要となります。

そこで今回、これまでの研究やサービスで得られた知見やデータを生かし、より多くの方が自分の肌を理解し、納得してスキンケアに向き合えるよう、「AIパーソナル角層解析」で提供していたカウンセリング内容をより充実させ、「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」として全国の直営店舗に導入しました。

【サービス概要】

- サービス名 ： 「FANCL SKIN PATCH」（ファンケル スキンパッチ）- 開始日 ： 2026年3月9日（月）- 提供場所 ： 全国のファンケル直営店舗- 価格 ： 無料- 所要時間 ： 約30分（事前web予約受付）- 公式サイト ： https://www.fancl.co.jp/skinpatch/index.html