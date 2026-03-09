テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』塩崎 太智が追加キャストとして参戦！メインビジュアル＆予告解禁！！

株式会社TVQ九州放送(C)TVQ九州放送「非正規雇用 リズム＆サバイブ」

株式会社TVQ九州放送（以下「テレQ」）は、開局35周年を記念し、2026年3月21日（土）に

【テレQ開局35周年記念ドラマ】『非正規雇用 リズム＆サバイブ』を、テレ東系全国ネットにて

放送することが決定いたしました！

「自分のリズムを、取り戻せ。」

不条理な格差や孤独を、言葉ではなく「ダンス」でぶち破る。そんな熱き下剋上を描く、

新感覚のダンスドラマが開幕します。

主演・加藤諒を筆頭に、関口メンディー、福留光帆、芋洗坂係長、オラキオと、圧倒的な身体能力と

個性を誇る実力派が集結。

劇中で繰り広げられるのは、超絶技巧のステップやアクロバットが火花を散らす、

圧巻のダンスバトル。卓越したスキルを持つキャスト陣が、剥き出しの感情をぶつけ合う

ダイナミックな演舞は必見です。

この春、最高にシビれる「魂のリズム」を、ぜひ体感してください。

主人公の林健斗役を加藤 諒が、健斗の同僚・滝沢舞役を福留 光帆が、健斗の宿敵となる

田村ジャクソン役を関口メンディー、が演じることは既報の通りですが、

この度追加キャスト＆ドラマのメインビジュアルを解禁します!!!

【追加キャスト解禁】

塩崎 太智：俳優として、「タクミくんシリーズ-Drama-」で初主演を務め、5人組ダンス

ボーカルグループM!LKとして2025年の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場し、SNSで大バズりした「イイじゃん」でも話題の彼が、結成10周年の勢いそのままに俳優として新境地を開拓します。

異色のキャストが織りなす、笑いと涙のダンスエンターテインメント。

ご期待ください！

■村上 貴大 役：塩崎 太智

【役紹介】

スタートアップ企業「FutureTempo」若手エース社員。

【コメント】

最初に台本を読んだときは、正直『ぶっ飛んでいるな！』と

驚きました 。

僕が演じる役は、これまでにないほど『性格の悪い』

キャラクターです 。

熊谷テック社長の熊谷さん（芋洗坂係長）を追い詰めるシーンは、自分で演じていても『こんな人とは関わりたくないな』と思うほど振り切った演技をしています 。

ダンスに関しては、普段のM!LKでの活動では見せないような、

セクシーで色気のある雰囲気に挑戦しています 。

振り付けを頂いてからは、夜も寝られないほど毎晩練習して

挑みました 。主演の加藤諒さんが放つ凄まじい『覇気』に

負けないよう、精一杯演じ、踊りましたので、ぜひ放送を

楽しみにしていて下さい！

【相関図】

【楽曲解禁】

ドラマを彩る主題歌は、福岡発の4ピースバンド・niinaが本作のために書き下ろした

新曲「人生ビート」に決定しました！SNSを中心に爆発的な人気を誇る彼らが、

脚本を読み込み、登場人物たちの葛藤や希望を鮮やかなリズムに昇華。

ドラマ「非正規雇用 リズム＆サバイブ」の世界観を、音楽の側面から熱く盛り上げます！

【プロフィール】

左から 林元気(Ba.) 慶汰(Vo./Gt.) 椎林拓磨(Dr.) オリーブ阿部(Gt.)

福岡県発4ピースバンド "niina"

シンガーソングライター濱田慶太のソロプロジェクト"ニイナ"から体制変更を経て、2026年3月より

活動開始。「当たり前が、思い出になる前に」をテーマに、日々の暮らしの1ページを歌う。

地元福岡を中心に各所で盛り上がりを見せている注目アーティスト。

【コメント】

テレQ開局35周年記念ドラマ「非正規雇用 リズム&サバイブ」主題歌のお話を頂き『人生ビート』と

いう楽曲を書き下ろしました。思い通りにいかない日々や、不安や孤独に押しつぶされそうな夜でも、自分のリズムを信じて生きていく強さを描いています。この楽曲が、物語とともに誰かの背中をそっと押せたら嬉しいです。

慶汰(niina)

【30秒予告 公開中】

本作の初出し映像となる30秒予告がついに解禁！

画面越しに伝わる強烈なパフォーマンスと、魂をぶつけ合う圧巻のダンスシーンは必見！

番組ページもオープンしていますので、その衝撃をいち早く体感してください。

30秒予告 ▶https://youtu.be/7cDWd-Ujdm0

番組ページ ▶https://www.tvq.co.jp/special/rhythm_and_survive

≪イントロダクション≫

誰かに決められたリズムで踊らされるのは、もう嫌だー。

町工場の非正規社員・林健斗（34）［加藤 諒］は、極端に声が小さく、社会の隅っこでなんとなく日々をやり過ごしていた。職場に愛着があるわけでもない。ただ周囲の顔色を伺い、

波風を立てないように自分を抑える。

それが彼の守ってきた、平穏で無機質な日常だった。

しかし、AIによる効率化を掲げる企業の買収劇が、その静かな日々を一変させる。

容赦なく突きつけられる理不尽な論理。逃げ場のない怒りが限界を超えたとき、

健斗の感情は「ダンス」となって爆発する。 言葉で届かないなら、ダンスで語り尽くす。

感情を乗せたそのリズムは、冷え切っていた仲間の心を揺さぶり、静かな工場を

熱狂のステージへと変えていくー。

理不尽なハラスメントや格差社会の歪みを、圧倒的な熱量のダンスで突き破る！

最高にエモーショナルなダンス・エンターテインメントが今、幕を開ける！

≪番組概要≫

【タイトル】【テレQ開局35周年記念ドラマ】「非正規雇用 リズム＆サバイブ」

【放送日時】2026年3月21日(土)放送！午後4時～

【放送局】TVQ九州放送・テレ東系全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・TVQ九州放送・テレビ北海道・テレビせとうち＞

※未公開シーンを含めた＜完全版＞を3週に渡って放送！＜TVQ九州放送＞

・3月25日（水） 深夜24時15分～

・4月1日（水） 深夜24時～

・4月8日（水） 深夜24時～

【配信】放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題独占配信

【主演】加藤 諒

【出演】福留 光帆、関口メンディー、塩崎 太智（M!LK）、芋洗坂係長、オラキオ／

森下 じんせい、大村 わたる、菊池 銀河

【振付】水村 里奈

【ダンス楽曲】agehasprings

【主題歌】niina「人生ビート」

【企画】沢木 祐介

【脚本】谷口 マサヒト

【演出】綿部 裕基（あお）

【プロデューサー】豊福 研人（TVQ九州放送）、大本 昌徳（あお）

【制作プロダクション】あお

【製作著作】TVQ九州放送

