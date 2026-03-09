SoftwareOne、日本マイクロソフトとウェビナーを共催！「CopilotとAIエージェント時代の製造業AI導入-推進体制・チャンピオン運用の実践（株式会社JVCケンウッド様事例）」

SoftwareONE Japan株式会社

SoftwareONE Japan株式会社（本社：東京都港区、代表：長谷川　憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン）は、来たる2026年3月19日（木）、ITシステム担当者様向けオンラインウェビナー「CopilotとAIエージェント時代の製造業AI導入-推進体制・チャンピオン運用の実践（株式会社JVCケンウッド様事例）」を、日本マイクロソフト株式会社と共催致します。




生成AIの活用が本格化する中、Copilot や AIエージェントの技術も急速に進化し、業務改革のアプローチ自体が大きく変わりつつあります。製造業においても Microsoft 365 Copilot を起点とした業務改革に加え、AIエージェントの本格活用を見据えた取り組みが進み始めています。一方で、Copilot の導入をどのように推進し、現場に定着させ、次のステップへつなげていくのかに課題を感じている企業も少なくありません。



Microsoft × SoftwareOne の共催による本ウェビナーでは、2025年度より Microsoft 365 Copilot を本格導入し製造業におけるAI活用を強力に推進されている、株式会社JVCケンウッド様をゲストにお迎えし、実際の取り組みや生の声を交えながら、Copilot と AIエージェント時代における推進体制や運営の考え方を整理します。



製造業における Copilot 活用を推進されている方はもちろん、将来的な AI エージェント活用を見据えて検討を進めたい IT部門・DX推進部門のご担当者様、さらには他業界で AI 活用をリードされる方々にとっても、多くの示唆が得られる内容となっています。是非ご参加ください。



ウェビナー概要

【開催日時】


　2026年3月19日（木）　12:00～13:00



【開催形式】


　オンラインイベント（ON24 Simu-Live Event）


　(お申し込み後にリンクをメールでお送りします)



【参加費】


　無料（事前登録制）



【スピーカー】


・SoftwareONE Japan株式会社


　Data & AI, Security Solutions Specialist


　奥村 禎三（おくむら　ていぞう）



・株式会社JVCケンウッド


　未来創造研究所　次長


　大塚 邦雄（おおつか　くにお）様



【アジェンダ】


・第1部：Copilot／AIエージェント時代における製造業支援の視点とは


SoftwareOneより、まず急速に進化する Copilot や AIエージェントの最新トレンドをご紹介し、


企業全体で求められるAI活用の方向性を整理します。続いて、製造業における Microsoft 365


Copilot 導入・展開の実践例を踏まえ、推進体制やチャンピオン運用、現場への定着に向けた


アプローチについてわかりやすく解説いたします。



・第2部：株式会社JVCケンウッド様におけるCopilot導入事例


株式会社JVCケンウッド様をゲストにお迎えし、実際に導入・展開を進める上でどのように AIチーム


／事務局を運営し、製造業の業務特性を踏まえながらチャンピオンを巻き込み、ユースケース創出を


進めているのか、現場での生の声を交えながらご紹介いただきます。併せて Microsoft 365 Copilot


を起点に、AIエージェントの活用をどのような方針で進めているかについてもご紹介頂きます。



【対象者】


・企業内のセキュリティ、AI、ガバナンスのご担当者様


・その他情報システム導入のご担当者様



お申し込み先

ウェビナー「CopilotとAIエージェント時代の製造業AI導入-推進体制・チャンピオン運用の実践


（株式会社JVCケンウッド様事例）」 へのご参加は、以下よりお申込みください。



　■ウェビナー情報URL


　こちらよりお申し込みください(https://www.softwareone.com/ja-jp/webinars/apac/ms-webinar-ai-for-manufacturing?utm_source=PressRelease&utm_medium=PRTIMES&utm_id=MS%C3%97SWO-Webinar-Copilot-20260319)　（SoftwareONE Japan株式会社のサイトへ接続します）



お問合せ先

ウェビナー「CopilotとAIエージェント時代の製造業AI導入-推進体制・チャンピオン運用の実践


（株式会社JVCケンウッド様事例）」に関するお問合せは、以下までお願い致します。



　■SoftwareONE Japan 株式会社


　　電話番号：03-5005-2801（代表）


　　メールアドレス：info.jp@softwareone.com



SoftwareONE Japan株式会社 について

SoftwareONE Japan株式会社は2011年に創立され、Microsoftライセンスを始め国内外のソフトウェア製品、Microsoft 365 Copilot / Azure OpenAI Service などのAI関連ソリューション、Azure、AWS などのクラウド導入サービスやコンサルティング、導入後のライセンス管理などAI・クラウド・ソフトウェアライセンスを取り巻くあらゆるサービスをグローバル規模でご提供しております。


スイスに本社を構え、高い技術・サービス品質で現在70の国と地域で事業を展開するSoftwareOneの日本法人として14年以上の永きにわたり、多くのお客様にご愛顧頂いております。



【会社概要】


　社名：SoftwareONE Japan株式会社


　本社所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル8階


　代表取締役社長：長谷川　憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン


　事業内容：ソフトウェア、クラウド関連サービス販売、各種サービスの提供


　設立：2011年6月2日


　企業HP：https://www.softwareone.com/ja-jp


　電話番号：03-5005-2801（代表）


　メールアドレス：info.jp@softwareone.com






※当記事の内容は、2026年3月現在のものです。


※上記は情報提供を目的としており、サービス内容、製品内容について予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。


※Azure、Microsoft、Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


※Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。


※その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。